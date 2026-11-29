Huiseigenaren die een kamer in hun eigen huis verhuren, krijgen straks een tijdelijk huurcontract van maximaal vijf jaar, maar de wet daarvoor is nog niet aangenomen. De Tweede Kamer heeft er nog niet over gestemd. Wie nu een kamer verhuurt, mag in 2026 tot €6.633 aan huur belastingvrij ontvangen. Bij een kamer van €600 per maand zit je daar al boven, rekende DDS uit.

De NOS schreef op 28 november over de terugkeer van de hospita . Volgens het CBS zijn er zo'n 30.000 hospitaverhuurders, met ongeveer 43.000 inwonende huurders.

Ongeveer 8 procent van de Nederlanders overweegt hospita te worden. Dat levert in potentie 100.000 extra woonruimten op, schrijft de Rijksoverheid.

Waar de wet nu staat

Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting stuurde het wetsvoorstel op 7 juli naar de Tweede Kamer. Het streven is dat de wet op 1 januari 2027 ingaat. Dat is nog niet zeker. Het dossier van de Tweede Kamer laat zien dat er nog geen debat en geen stemming is geweest. Daarna moet de Eerste Kamer er nog over stemmen.

Het ministerie zegt tegen de NOS dat de wet ook pas op 1 juli 2027 kan ingaan. De nieuwe regels gelden alleen voor contracten die je na de ingangsdatum sluit.

Wat er voor de hospita verandert

Nu kun je een kamer alleen met een vast contract verhuren. De eerste negen maanden gelden als proeftijd . In die tijd mag je zonder reden opzeggen, met een opzegtermijn van drie maanden. Zeg je niet op tijd op, dan krijgt de huurder gewone huurbescherming. Voor opzeggen heb je daarna een wettelijke reden en de rechter nodig.

Met de nieuwe wet komt er een tijdelijk contract van maximaal vijf jaar . Ook daarbij hoort een proeftijd van negen maanden. Zeg je in die proeftijd op, dan geldt voor jou een opzegtermijn van drie maanden. De huurder kan het contract altijd beëindigen.

Ook later opzeggen wordt makkelijker. Een eigenaar-bewoner mag het contract beëindigen als hij het huis verkoopt. Bij een gedwongen verkoop mag de nieuwe eigenaar opzeggen. Ook na het overlijden van de hospita kan het contract worden beëindigd. Daarmee wil het ministerie hypotheekverstrekkers overhalen om vaker toestemming te geven voor kamerverhuur.

Daar staat een plicht tegenover. Zeg je op omdat je wilt verkopen, maar verkoop je het huis niet echt, dan kun je schadevergoeding moeten betalen. Dat staat in een nota van wijziging die de Tweede Kamer op 23 november ontving . Is het huis binnen een jaar na het einde van de huur niet overgedragen, dan wordt aangenomen dat je niet wilde verkopen. Je kunt dan nog het tegendeel bewijzen.

Woon je zelf in een huurhuis, dan telt het inkomen van je kamerhuurder straks niet meer mee voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Tot €6.633 per jaar zonder belasting

Aan de kamerverhuurvrijstelling verandert het wetsvoorstel niets. Volgens de Belastingdienst gelden in 2026 deze voorwaarden:

Huur: je ontvangt hooguit €6.633 per jaar, inclusief vergoedingen voor energie en voor het gebruik van spullen zoals de wasmachine.

je ontvangt hooguit €6.633 per jaar, inclusief vergoedingen voor energie en voor het gebruik van spullen zoals de wasmachine. Kamer: de kamer is geen zelfstandige woning, dus zonder eigen voordeur, keuken en toilet.

de kamer is geen zelfstandige woning, dus zonder eigen voordeur, keuken en toilet. Inschrijving: jij en je huurder staan de hele periode op hetzelfde adres ingeschreven.

jij en je huurder staan de hele periode op hetzelfde adres ingeschreven. Duur: de verhuur is bedoeld voor langere tijd.

Voldoe je aan alles, dan geef je de huur niet op in je aangifte. Je hele huis blijft in box 1 en de hypotheekrente blijft aftrekbaar.

Het bedrag ging de afgelopen jaren omhoog. In 2025 was het €6.324, in 2024 €5.998. Het bedrag voor 2027 staat nog niet op de site van de Belastingdienst.

Zo reken je het na

Stel: je verhuurt een kamer voor €550 per maand, energie inbegrepen. Dat is €6.600 per jaar. Je blijft onder €6.633 en betaalt geen belasting over de huur, rekende DDS uit. Verhuur je het hele jaar, dan ligt de grens bij €552,75 per maand: €6.633 gedeeld door 12.

Vraag je €600 per maand, alles inbegrepen, dan ontvang je €7.200 per jaar. Dat is €567 boven de grens. Bij €700 per maand kom je op €8.400, ofwel €1.767 te veel.

Ga je over de grens, dan valt het verhuurde deel van je huis in box 3 . Verhuur je een kwart van je huis, dan geef je een kwart van de WOZ-waarde op als bezitting. Ook een kwart van je hypotheekschuld verhuist naar box 3. De rente over dat deel mag je niet meer aftrekken.

Let ook op de huur zelf. De kale huur mag niet hoger zijn dan het puntenstelsel voor kamers toestaat.

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Eerst toestemming vragen

Heb je een hypotheek, vraag dan eerst toestemming aan je hypotheekverstrekker. De NOS sprak een man uit Zwolle die de kamer van zijn zoon verhuurde. Toen de bank dat ontdekte, moest hij ermee stoppen. Ook je gemeente kan eisen stellen, zoals een vergunning.

Wil je nu een kamer verhuren, dan sluit je nog een vast contract met een proeftijd van negen maanden. Het tijdelijke contract van vijf jaar kun je pas gebruiken als de wet is ingegaan. Verhuur je het hele jaar, houd de huur met energie erbij dan onder €552,75 per maand. Dan blijft de opbrengst belastingvrij.

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