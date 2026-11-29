Wie een vriend in het testament zet, laat die vriend veel meer erfbelasting betalen dan een kind. Erft een vriend €50.000, dan gaat daarvan €14.169 naar de Belastingdienst, rekende DDS uit met de tarieven voor 2026. Een kind betaalt over hetzelfde bedrag €2.377. Dat is belangrijk voor ouders en ouderen die een goede vriend of hun mantelzorger iets willen nalaten.

Het AD beschreef op 26 november in de rubriek Waarvan akte een vader die een vriend niet in zijn testament wil opnemen , terwijl zijn dochter erop staat.

Een vriend valt in de duurste groep

Een vriend hoort voor de Belastingdienst bij de overige erfgenamen, net als een zus of een ander familielid. Voor die groep geldt in 2026 een vrijstelling van €2.769 . Een kind heeft een vrijstelling van €26.230.

Over wat boven de vrijstelling uitkomt, betaalt een vriend 30 procent. Boven de grens van €158.669 wordt dat 40 procent. Een kind betaalt 10 procent en boven die grens 20 procent.

Eerst gaat de vrijstelling eraf. Daarna geldt het lage tarief over de eerste €158.668, zo rekent de Belastingdienst in de toelichting bij de aangifte . Deze bedragen gelden als iemand in 2026 overlijdt.

Zo rekende DDS het uit

Vriend erft €50.000: €50.000 min €2.769 is €47.231. Daarvan 30 procent is €14.169. De vriend houdt €35.831 over.

€50.000 min €2.769 is €47.231. Daarvan 30 procent is €14.169. De vriend houdt €35.831 over. Kind erft €50.000: €50.000 min €26.230 is €23.770. Daarvan 10 procent is €2.377. Het kind houdt €47.623 over.

€50.000 min €26.230 is €23.770. Daarvan 10 procent is €2.377. Het kind houdt €47.623 over. Vriend erft €200.000: na de vrijstelling blijft €197.231 over. Over €158.668 gaat 30 procent, dat is €47.600,40. Over de rest van €38.563 gaat 40 procent, dat is €15.425,20. Samen is dat €63.025. De vriend houdt €136.975 over.

na de vrijstelling blijft €197.231 over. Over €158.668 gaat 30 procent, dat is €47.600,40. Over de rest van €38.563 gaat 40 procent, dat is €15.425,20. Samen is dat €63.025. De vriend houdt €136.975 over. Kind erft €200.000: na de vrijstelling blijft €173.770 over. Over €158.668 gaat 10 procent, dat is €15.866,80. Over de rest van €15.102 gaat 20 procent, dat is €3.020,40. Samen is dat €18.887. Het kind houdt €181.113 over.

De bedragen zijn afgerond op hele euro's. Bij €200.000 betaalt de vriend €44.138 meer dan een kind. De Belastingdienst komt voor een nicht met dezelfde erfenis op hetzelfde bedrag.

Legaat of erfstelling

Een vriend erft alleen als dat in het testament staat. Dat kan op twee manieren. Met een legaat krijgt de vriend een bepaald voorwerp of een vast bedrag, legt de Belastingdienst uit

Met een erfstelling maak je de vriend erfgenaam van de hele nalatenschap of van een deel ervan. Een erfgenaam krijgt dan niet alleen de bezittingen, maar ook de schulden.

In het testament kan ook staan dat een legaat vrij van recht is. De vriend krijgt dan een vergoeding uit de erfenis voor de erfbelasting. Hij hoeft die niet met eigen geld te betalen. Voor de andere erfgenamen blijft er dan minder over.

Kinderen houden recht op hun legitieme portie

Een kind kun je onterven, maar niet helemaal. Kinderen houden recht op de legitieme portie: de helft van het erfdeel dat ze zonder testament hadden gekregen. Dat is altijd geld, geen spullen.

Stel: een weduwnaar met twee kinderen laat €300.000 na en laat alles na aan een vriend. Zonder testament had elk kind €150.000 gekregen. De legitieme portie is daar de helft van, dus €75.000 per kind. Eisen beide kinderen die op, dan blijft er voor de vriend minder over dan in het testament staat.

Een kind moet de legitieme portie zelf opeisen. Dat moet uiterlijk vijf jaar na het overlijden . Een andere belanghebbende kan het kind ook een kortere, redelijke termijn geven.

Een vriend die bij je woont

Er is een uitzondering. Woont de vriend bij je, dan kan hij voor de erfbelasting als partner gelden. Dat vraagt onder meer een samenlevingscontract bij de notaris met een zorgplicht voor elkaar. Jullie moeten dan minstens zes maanden op hetzelfde adres ingeschreven staan.

Zonder zo'n contract kan het ook, als jullie minstens vijf jaar op hetzelfde adres staan, meldt de Belastingdienst . Er mag dan geen andere partner zijn. Als partner geldt dan een vrijstelling van €828.035. Een buurman of mantelzorger die niet bij je woont, valt gewoon onder de overige erfgenamen.

Het testament loopt via de notaris

Een testament maak je bij de notaris . Een testament dat je zelf schrijft en thuis bewaart, is in Nederland niet rechtsgeldig.

Een codicil schrijf je wel zelf. Daarmee laat je bijvoorbeeld meubels of sieraden na. Een geldbedrag kan alleen in een testament, staat in de toelichting van de Belastingdienst.

Lees ook Testament pas jaren later gezien: vijf jaar na de dood van vader is de legitieme portie van het onterfde kind vervallen

Wil je een vriend iets nalaten, reken dan eerst uit wat er na de erfbelasting overblijft. Bespreek met de notaris of het een legaat of een erfstelling wordt, en wie de erfbelasting betaalt.

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