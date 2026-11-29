Geld voor jongeren in Amsterdam Nieuw-West is mogelijk in het criminele circuit beland. Twee stichtingen uit het jongerenwerk, Be Ok en IMD, duiken op in een strafrechtelijk onderzoek. En het stadsbestuur zag al in 2024 dat er iets niet klopte. Pas nu grijpt het college in.

Donderdag schorste de rechtbank de besturen van beide stichtingen, meldde AT5 . De bestuurders kunnen niet meer bij de bankrekeningen. Tijdelijke, onafhankelijke besturen nemen het over. Het verzoek kwam van het Openbaar Ministerie, schrijft Rodi Nieuw-West

Het onderzoek draait om een netwerk van financiële helpers. Dat netwerk houdt volgens AT5 een verrekensysteem voor criminele organisaties in de lucht. Be Ok en IMD zijn nergens voor veroordeeld. Be Ok zei in oktober zelf geen verdachte te zijn. Toch zag de rechter genoeg reden om beide besturen buiten spel te zetten.

Sinds 2024 lagen de signalen op tafel

De gemeente had de waarschuwingen al lang binnen. In 2024 vond ze zelf afwijkingen bij de gespecialiseerde jeugdhulp van de twee stichtingen. Het aantal cliënten schoot tussen 2023 en 2024 omhoog. Per cliënt vroegen de stichtingen een hoog tarief.

In maart 2025 kwam de politie met de eerste mondelinge signalen. Volgens Rodi volgden er in april nog meer. Wat deed het stadhuis? In april 2025 besloot de gemeente op haar eigen bevindingen geen juridische stappen te zetten. De reden volgens AT5: juridische complicaties.

Daarna bleven de waarschuwingen op losse bureaus liggen. De eigen bevindingen werden niet naast de politie-informatie gelegd. Een centraal meldpunt was er niet. Het stadsdeelbestuur, dat over de subsidie gaat, kreeg de signalen volgens Rodi niet eens te horen. Het college erkent nu zelf dat het anders had gemoeten.

Pas in het voorjaar van 2026 begon een rechtmatigheidsonderzoek naar IMD. Aanleiding waren vragen over de jaarverantwoording. Later kwam Be Ok erbij. Op 21 oktober deelde de politie een bestuurlijke rapportage met het college. Toen pas vond de gemeente dat ze juridisch stevig genoeg stond.

Lahlah zegt nu de juiste woorden

Toegegeven: wethouder Esmah Lahlah (PRO) zit pas sinds juni op haar post. Het besluit van april 2025 nam zij niet. Maar in oktober reageerde ze geschrokken op het nieuws over Be Ok. Op dat moment liep het onderzoek naar IMD binnen de gemeente al maanden.

Nu is Lahlah blij met de schorsing. "Het welzijn van de jongeren is het allerbelangrijkst", zei Lahlah volgens AT5. Ze wil het jongerenwerk zoveel mogelijk laten doorgaan. Mooie woorden. Alleen was dat welzijn in 2024 net zo belangrijk. Toen keek het stadhuis de andere kant op.

Miljoenen via een penvoerder

Het jongerenwerk in Nieuw-West draait op alliantie ONE. Daarin zitten vier partijen: Combiwel, Be Ok, IMD en Besmaz. De subsidie gaat naar Combiwel als penvoerder. In 2025 ging het om zo'n 7,6 miljoen euro voor de hele alliantie. In 2026 is het ongeveer 6,9 miljoen, meldt Rodi. Combiwel en Besmaz worden in de politierapportage niet genoemd. IMD kreeg daarnaast een aparte subsidie van zo'n 231.000 euro per jaar voor coaching.

Hoeveel geld verkeerd is besteed, weet nog niemand. Dat moet uit het onderzoek blijken. Maar het systeem zelf rammelt. Belastinggeld gaat van de stad naar een penvoerder en daarna naar een verbond van partners. Zo raakt het overzicht zoek. En signalen blijven hangen op de verkeerde plek.

Nu wil het college stoppen met IMD en Be Ok. De subsidies wil het terugvorderen. Aangifte volgt zo snel mogelijk. Om het jongerenwerk niet stil te leggen, komt er een overgangsperiode tot 1 juli 2027.

De rekening ligt bij Nieuw-West

De gewone Amsterdammer betaalde elke euro van dit geld. De jongeren in Nieuw-West hadden het nodig. Jongerenwerk hoort hen weg te houden bij criminelen . Nu staan twee clubs die dat moesten doen zelf in een strafrechtelijk onderzoek.

Belastinggeld voor jongeren in Nieuw-West belandt mogelijk bij criminelen, en het stadhuis zag al sinds 2024 dat er iets niet deugde. De gewone Amsterdammer krijgt daar een vieze smaak van in de mond. De schuld ligt bij het Amsterdamse college, dat sinds 2024 waarschuwingen liet liggen. En bij Lahlah, die pas doorpakte toen de politie het zwart op wit gaf.

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