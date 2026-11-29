In de media wordt de laatste tijd steevast geroepen dat de VVD een grote fout maakte door bij de verkiezingscampagne van vorig jaar de linkse gekkies van GroenLinks-PvdA uit te sluiten. Het argument is als volgt: als Dilan Yesilgöz dat niet had gedaan was ze nu niet in de problemen gekomen. Het was dus een domme zet. Helaas voor de linkse media en haar linkse bondgenoten bij de VVD veegt Maurice de Hond daar de vloer mee aan. Uit alles blijkt dat de VVD dan juist was opgeblazen vorig jaar.

Knetterlinkse media en VVD'ers pushen de leugen

De media bekritiseren dat standpunt van Yesilgöz al sinds die campagne. De reden daarvoor is niet dat ze de VVD werkelijk het beste toewensen, maar dat ze zélf knetterlinks zijn. Verreweg de meeste journalisten steunen D66 en PRO . Het uitsluiten van PRO vinden zij puur en alleen daarom verschrikkelijk.

Helaas zit er een links smaldeel bij de VVD dat dit talking point sinds een paar maanden ook verspreidt. En ja, die stem wordt luider en luider. Gisteren kwamen die nepliberale VVD'ers zelfs met enkele moties om hun partij te dwingen officieel nog linkser te worden. Zo wilden ze dat PRO niet meer werd uitgesloten én dat de partij niet meer zo'n "rechtse" koers zou varen. Wacht, wat?

Die moties faalden, maar dat betekent natuurlijk niet dat de media en de linkervleugel van de VVD de uitsluitingsleugen laten liggen. Ze zullen 'm keer op keer herhalen, net zolang tot de VVD PRO de volgende keer niet meer uitsluit. Daar gaat het ze immers om.

De Hond rekent af met het sprookje

niet uitsluiten vorig jaar desastreus uitgepakt zou hebben voor de VVD. Kijk maar naar de uitslag die dan geproduceerd was, als Yesilgöz niet geweigerd had zaken te doen met Timmermans en Klaver: Helaas voor die figuren komt Maurice de Hond nu met een uitgebreid verslag waaruit blijkt dat PROuitsluiten vorig jaar desastreus uitgepakt zou hebben voor de VVD. Kijk maar naar de uitslag die dan geproduceerd was, als Yesilgözgeweigerd had zaken te doen met Timmermans en Klaver:

Vorig jaar kwam de VVD écht uit op 22 zetels. Dat was een flinke klap voor de quasi-liberalen, maar het maakte de partij wél groot genoeg om mee te praten over een nieuwe coalitie.

Kijk nu eens naar de gefingeerde uitslag als Yesilgöz had aangegeven dat ze wél met Klaver wilde praten. De VVD was dan uitgekomen op een magere 15 zetels. Vijftien. Het CDA had er 19 gehad. Dan kom je samen uit op 34 zetels. D66? 28 zetels. In totaal hadden die drie partijen dus 62 zetels gehad.

Zelfs met JA21 erbij was er dan geen meerderheid.

Met 15 zetels was de VVD de oppositie ingevlucht

Natuurlijk was er wel een vierpartijencoalitie mogelijk: D66, PRO, CDA en VVD. Maar op dat punt stelt De Hond de allerbelangrijkste vraag van allemaal:

"Stel dat de VVD slechts 15 zetels had gehaald bij die verkiezing, denkt u dan dat die partij vervolgens in een regering zou zijn gestapt van D66+CDA+PRO+VVD?"

Zijn conclusie is onontkoombaar: "In dat geval zou de VVD ongetwijfeld gekozen hebben om in de oppositie te gaan." Met andere woorden: CDA, D66 en PRO hadden dan een coalitie in elkaar moeten sleutelen zonder Yesilgöz... overigens was die dan ongetwijfeld opgestapt en vervangen. Maar dat geheel terzijde.

Electorale zelfvernietiging voor het CDA

Wat hadden CDA, PRO en D66 dan kunnen doen? Ja, zij hadden op hún beurt een minderheidscoalitie kunnen vormen. Maar: die coalitie had dan maar 67 zetels gehad.

"Het is de grote vraag of het CDA in deze minderheidsregering was gestapt," schrijft De Hond. "Maar als het CDA dat zou hebben gedaan, dan zou die minderheidsregering alleen met linkse partijen meerderheden hebben kunnen vormen. Daarvoor waren dan 10 zetels ter beschikking (SP 3 zetels, Partij voor de Dieren 3, DENK 3 en Volt 1 met eventueel ook nog ChristenUnie met 3 zetels). Dat lijkt dan een nog moeizamere situatie op te leveren dan nu al is met de huidige minderheidsregering."

Natuurlijk was dat electoraal ook nog eens zelfmoord geweest voor het CDA. De achterban van die partij had het beleid dan veel te links gevonden. Vergeet niet: het CDA wil eigenlijk nooit regeren zonder de VVD. Dus waarschijnlijk waren de christendemocraten daar niet eens aan begonnen en als ze die fout wel zouden maken, dan hadden zij de problemen waaronder de VVD nu gebukt gaat.

Kortom, het hele idee dat het politiek beter was geweest als de VVD PRO niet had uitgesloten is je reinste flauwekul. De VVD was dan totaal vernietigd bij de vorige verkiezingen, en het sluiten van een coalitie was nagenoeg onmogelijk geweest.

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