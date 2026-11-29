Hilarische beelden van de XR-demonstratie in Den Haag gisteren. Die lamlendigen kwamen weer eens in actie bij de A12, maar dit keer greep de politie in. En dat leverde ronduit fantastische beelden op. Met name Trees, in het rood gekleed, die op de grond ligt is viraal gegaan. Heerlijk.

De politie had op een gegeven moment de buik vol van de extreemlinkse gekkies van XR. Niet zo gek, want dit is ongeveer de duizendste keer dat ze de orde proberen te verstoren in naam van hun klimaatgekte . Als politieagent word je daar natuurlijk horendol van.

Gepensioneerde XR-boomers schelden agenten uit vanuit de bosjes

En dus stapten de agenten af op de boomers die blijkbaar de harde kern vormen van XR. Die gingen daarop snel de bosjes in. Alleen bleven ze roepen tegen de politie: "Fascisten", "straatterroristen" en meer van zulks. Het zal niemand verbazen dat de politie daar niet blij mee was en ingreep.

De beelden die toen gemaakt werden door Owen (van PowNed blijkbaar) zijn viraal gegaan. Daar is weinig verbazingwekkends aan, want het is allemaal nogal grappig. Kijk maar:

Het meest hilarische is dat het overduidelijk om boomers gaat. Dit zijn geen jonge mensen die zich zogenaamd druk maken om hun toekomst, maar gepensioneerde linkse gekkies met te veel tijd om handen.

Vervolgens roepen die boomers, die overduidelijk financieel heel goed af zijn, allerlei vreselijke dingen tegen de politie. Je verwacht dit soort teksten te horen uit de monden van anonieme, in het zwart geklede hooligans. Maar nee. Dit gaat om Tante Trees en Ome Henk.

Lachwekkend.

Tante Trees in het rood weigert op te staan

Maar wat dit écht vermakelijk maakt is de wijze waarop de politie omgaat met de boomer-gekkies. Het ultieme voorbeeld is Trees. Deze boomer is helemaal gekleed in het rood. Zij weigert op elke manier dan ook mee te werken met de politie. Weggaan? Ze piekert er niet over! Ze is aan het demonstreren! Iedereen zal zien hoe moedig ze is.

Vervolgens gaat ze breed op de grond liggen. Op haar rug. Ze kijkt vol passie en vuur omhoog naar de agenten die haar omringen. De politie zegt tegen Trees dat ze moet opstaan. Ze worden immers nogal moe van die gekkigheid.

"Nou, dan blijf je lekker liggen"

Dat weigert Trees. "Ik ga niet weg," bijt ze hen toe. Terwijl ze op de grond ligt. In haar lekker warme rode jas en broek.

"Nou, dan blijf je lekker liggen," zegt de politieagent. Hij stapt over haar heen en gaat verder met zijn werk.

Lachen, gieren, brullen. En Tante Trees? Die ligt er mogelijk nog steeds.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like De Dagelijkse Standaard dan op Facebook.