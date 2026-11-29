Ben je geboren in december 1959, dan word je deze maand 67 en krijg je AOW. De SVB maakt je eerste AOW over op maandag 21 december. Dat geldt ook als je pas op 28 of 31 december jarig bent. Een volledige AOW is nu €1.662,16 bruto per maand als je alleen woont. Over december krijg je alleen het deel vanaf je verjaardag.

Voor iedereen die tussen 1 maart 1957 en 31 december 1960 is geboren, ligt de AOW-leeftijd op precies 67 jaar. Dat staat in het overzicht van de AOW-leeftijden van de SVB. Wie in december 1959 is geboren, gaat dus in december 2026 over. Ben je geboren tussen 1 januari 1961 en 30 september 1965, dan wacht je tot 67 jaar en 3 maanden.

Ook jarig na 21 december: toch geld op 21 december

De SVB betaalt de AOW elke maand rond de 23e. Dat geldt ook in de maand waarin je de AOW-leeftijd bereikt , schrijft de SVB. De datum van je verjaardag maakt daarbij niet uit. Word je op 31 december 67, dan staat er op 21 december dus al AOW op je rekening. Die betaling gaat dan alleen over de laatste dag van het jaar.

Hoe laat het geld er die maandag staat, hangt af van je bank.

Zo rekent de SVB je eerste maand

Je AOW gaat in op de dag dat je aan de voorwaarden voldoet. Voor de meeste mensen is dat de dag dat ze 67 worden. Zo staat het in artikel 16 van de Algemene Ouderdomswet . Over december krijg je dus alleen AOW voor de dagen vanaf je verjaardag. Ben je op 1 december jarig, dan krijg je de hele maand.

Stel: je woont alleen en je wordt op 16 december 67. Dan heb je in december AOW over 16 van de 31 dagen. Naar verhouding is dat €857,89 bruto, rekende DDS uit: €1.662,16 gedeeld door 31, keer 16. Woon je samen, dan is het €588,07 bruto per persoon. Word je op 28 december 67, dan gaat het om 4 dagen. Wie alleen woont, krijgt dan €214,47 bruto.

Dat zijn schattingen. Het precieze bedrag kan iets afwijken. Je ziet het in Mijn SVB onder Betalingen.

De AOW-bedragen per maand

Je woont alleen: €1.662,16 bruto. Met loonheffingskorting houd je €1.581,55 netto over, zonder loonheffingskorting €1.285,22.

€1.662,16 bruto. Met loonheffingskorting houd je €1.581,55 netto over, zonder loonheffingskorting €1.285,22. Je bent getrouwd of woont samen: €1.139,39 bruto per persoon. Met loonheffingskorting is dat €1.084,13 netto, zonder €880,96.

In beide gevallen gaat er 4,85 procent bijdrage voor de Zorgverzekeringswet af. Voor wie alleen woont is dat €80,61, voor wie samenwoont €55,26.

Daarnaast bouw je elke maand vakantiegeld op. Dat is €104,78 bruto als je alleen woont en €74,85 per persoon als je samenwoont. Dat geld krijg je eenmaal per jaar in mei . In 2027 is dat op 24 mei.

De bedragen veranderen elk halfjaar. De SVB zet de nieuwe bedragen eind december op de site. Op 21 januari 2027 krijg je je eerste volledige AOW-maand, en dan geldt het bedrag per 1 januari 2027.

Nog niet aangevraagd? Dan kan het nog

Woon je in Nederland, dan stuurt de SVB je ongeveer vier maanden voor je AOW-leeftijd een brief. Voor wie in december 67 wordt, kwam die rond augustus. Heb je een Berichtenbox op MijnOverheid, dan vind je de brief daar. Aanvragen kan pas in die vier maanden , eerder niet.

Je vraagt aan in Mijn SVB, met je DigiD. Het meeste heeft de SVB al ingevuld. Jij beantwoordt vragen over je woonsituatie en vult je rekeningnummer in. Binnen 8 weken krijg je bericht over je aanvraag.

Geen brief gehad terwijl je binnen vier maanden 67 wordt? Neem dan contact op met de SVB. Doe dat ook meteen als je in een ander land hebt gewoond of gewerkt. Daar heb je misschien ook pensioen opgebouwd.

Ben je laat, dan ben je je AOW niet kwijt. De wet laat de AOW tot ongeveer een jaar terug ingaan . De grens is de eerste dag van de twaalfde maand vóór je aanvraag.

Loonheffingskorting bij meer inkomens

De SVB past de loonheffingskorting automatisch toe op je AOW. Heb je daarnaast loon of een aanvullend pensioen, dan mag de korting maar op één inkomen. Dat kies je zelf, want de SVB kent je totale inkomen niet.

Wil je de korting niet meer op je AOW, geef dat dan door in Mijn SVB. Pas het ook aan bij je andere inkomen, zodat het in dezelfde maand ingaat.

Kijk vóór 21 december in Mijn SVB of je aanvraag rond is en of je rekeningnummer klopt. Staat de AOW er die maandag niet, neem dan contact op met de SVB. Je eerste volle maand volgt op 21 januari.

Nieuws over je AOW en pensioen. Dat staat elke week in de gratis AOW-brief.