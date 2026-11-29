New York zou onder burgemeester Zohran Mamdani een stuk betaalbaarder worden. Met bevroren huurprijzen, goedkope boodschappen, gratis kinderopvang en gratis busvervoer wist de socialist in 2025 veel kiezers voor zich te winnen. Bijna een jaar na zijn aantreden blijkt regeren echter een stuk ingewikkelder dan campagne voeren. Mamdani heeft enkele successen geboekt, maar zijn ambitieuze verkiezingsbeloften botsen steeds vaker met de financiële en politieke werkelijkheid.

Mamdani boekte in juni een belangrijke overwinning. De onafhankelijke Rent Guidelines Board besloot de huren bij verlenging van eenjarige en tweejarige gereguleerde huurcontracten te bevriezen. “Dit is een historische overwinning voor huurders in New York. Dit is de verlichting die werkende mensen in onze stad verdienen”, verklaarde het burgemeesterskantoor. Er zit alleen een flinke adder onder het gras. De huurbevriezing geldt voor ongeveer één miljoen woningen, oftewel 41 procent van alle huurwoningen in New York.

Goedkope boodschappen

Ook met zijn gemeentelijke supermarkten wil Mamdani de portemonnee van New Yorkers ontzien. Hij wil vijf winkels openen waar boodschappen tot 30 procent goedkoper zijn. Een eerste proef in februari leverde echter vooral klachten op over lange wachtrijen, lege schappen en chaos. Critici vragen zich af hoe Mamdani de prijzen zo drastisch wil verlagen zonder de belastingbetaler te laten opdraaien voor het verschil. “Dit is volkomen krankzinnig. Bovendien is het onmogelijk, tenzij belastingbetalers alle boodschappen subsidiëren”, reageerde Clay Travis bij Fox News.

Kinderopvang met een wachtlijst

Gratis kinderopvang voor alle jonge kinderen klinkt aantrekkelijk, maar voorlopig moeten veel ouders geduld hebben. Voor de eerste 2.000 opvangplaatsen voor tweejarigen kwamen ruim 5.700 aanmeldingen binnen. Mamdani wil het aantal plaatsen uitbreiden naar 12.000. De kosten kunnen volgens het onafhankelijke begrotingsbureau in 2028 oplopen tot 425 miljoen dollar. Met ongeveer 489.000 kinderen jonger dan vijf jaar in New York is universele kinderopvang nog ver weg.

Gratis bus strandt bij gouverneur

Ook de belofte van gratis busvervoer dreigt een dure aangelegenheid te worden. Mamdani rekende tijdens zijn campagne op 700 miljoen dollar, maar inmiddels worden de kosten geschat op 1,1 miljard dollar. Gouverneur Kathy Hochul ziet weinig in het schrappen van inkomsten waarop het openbaar vervoer financieel leunt.

De socialistische burgemeester heeft nog tot januari 2030 om zijn beloften waar te maken. Zijn eerste ambtsjaar maakt vooral duidelijk dat gratis voorzieningen een stevig prijskaartje kunnen hebben, en iemand zal uiteindelijk de rekening moeten betalen.

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