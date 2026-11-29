Massa's Nederlanders in de grensstreek reden de afgelopen maanden de grens over om niet helemaal leeg te lopen bij de pomp. Precies die laatste uitweg slaat per 1 januari grotendeels dicht. Duitsland trekt op oudejaarsavond de stekker uit zijn tijdelijke tankkorting van 17 cent per liter. Zo zet het kabinet van Rob Jetten de Nederlandse rijder definitief klem met zijn Europese recordaccijns.

Sinds 1 oktober drukte Berlijn de prijs aan de pomp met 14 cent minder belasting per liter. Met de Duitse btw van 19 procent erbij scheelde dat bijna 17 cent op elke liter, meldde Auto Review . Op 31 december stopt die steun definitief en komt er geen verlenging.

Die klap komt hard aan bij gezinnen en forenzen in Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen. Wie elke week naar werk of school rijdt, zag de Duitse pomp als noodrem tegen de Haagse graaizucht. Die noodrem verdwijnt nu in één enkele nacht.

8,50 euro extra per tankbeurt en diesel zelfs duurder

Reken de schade aan de keukentafel maar even uit. Cijfers van het CBS en de Duitse club ADAC tonen dat je aan de oostgrens nu nog tussen de 15 en 20 cent per liter benzine uitspaart. Voor diesel gaat het om grofweg een dubbeltje per liter.

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Zodra die 17 cent Duitse belasting er met nieuwjaar weer bij komt, blijft van dat hele voordeel op benzine bijna niets over. Op een volle tank van 50 liter ben je over de grens opeens 8,50 euro meer kwijt. Wie elke week één keer tankt, ziet op jaarbasis 442 euro aan voordeel verdampen. Diesel dreigt bij gelijke pompprijzen in Duitsland zelfs duurder te worden dan thuis.

Spritpreisdeckel, schrijft de Toch laat Berlijn zijn eigen burgers na nieuwjaar niet zomaar bloeden. De Duitse coalitie sprak op 18 november af om direct na de jaarwisseling een wettelijke maximumprijs voor benzine en diesel in te voeren. Op 2 december neemt het Duitse kabinet het formele besluit over die, schrijft de ADAC . Dat plafond gaat gelden bij reguliere pompen buiten de snelweg, net als in België en Luxemburg.

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Kijk daarna naar Den Haag en je schaamt je rot. VVD -minister Eelco Heinen en premier Jetten doen alsof ze autorijders een grote dienst bewijzen met één jaartje extra korting in het Belastingplan. Zelfs dat uitstel ligt nu nog te wachten in de Eerste Kamer.

84,5 cent accijns per liter benzine en 55,2 cent op diesel. Daarbovenop heft Heinen ook nog eens 21 procent btw over zijn eigen accijns. Zonder het uitstel schiet de kale benzineaccijns zelfs naar ruim één euro per liter. Kijk op Rijksoverheid.nl naar de kale bedragen die het kabinet laag durft te noemen. Zelfs mét korting pakt de staat in 2026 alen 55,2 cent op diesel. Daarbovenop heft Heinen ook nog eens 21 procent btw over zijn eigen accijns. Zonder het uitstel schiet de kale benzineaccijns zelfs naar ruim één euro per liter.

Voor mensen die op gas rijden, valt het masker pas echt af. De korting op LPG stopt na dit jaar abrupt helemaal, blijkt op de site van het Rijk. Op 1 januari stijgt de heffing op een liter LPG dus direct van 19,9 naar 23,6 cent.

De automobilist blijft de melkkoe van VVD en D66

Dat is het wrange beeld voor werkend Nederland aan de start van het nieuwe jaar. In Brussel jagen klimaatregels de kosten op, in Duitsland gaat de goedkope pomp dicht en in Den Haag weigert men de belachelijke accijns blijvend te schrappen. De ooit zo trotse VVD kijkt koud toe terwijl forenzen aan beide kanten van de grens worden uitgemolken.

Wie echt opkomt voor hardwerkende forenzen en gezinnen, plakt geen tijdelijke pleisters van jaar tot jaar. Die hakt stevig in die wurgende heffing aan de pomp en stopt de jacht op de auto. Maar bij dit kabinet blijft jouw tank de makkelijkste pinautomaat van het land.

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