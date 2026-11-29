Vanaf dinsdag 1 december kun je je voorlopige aanslag 2027 aanvragen of wijzigen in Mijn Belastingdienst. Heb je je voorlopige aanslag 2026 na 15 oktober gewijzigd? Dan lukt het de Belastingdienst waarschijnlijk niet meer die wijziging mee te nemen in 2027. Dat raakt iedereen die elke maand geld terugkrijgt of vooruitbetaalt. Je moet 2027 dan zelf aanpassen.

De eerste teruggaaf van 2027 staat volgens het overzicht van betaaldatums op vrijdag 15 januari als betaaldatum. Een vaste datum belooft de dienst niet, wel dat iedereen het eind januari heeft.

Waarom je wijziging mogelijk ontbreekt

De Belastingdienst verlengt een voorlopige aanslag elk jaar vanzelf. Heb je de aanslag voor 2027 niet eerder gewijzigd? Dan is hij gebaseerd op je gegevens van 2025 . Wat je na 15 oktober voor 2026 doorgaf, kwam waarschijnlijk te laat voor die verlenging.

Zie je je wijziging niet terug in het bericht over 2027? Gebruik dan vanaf 1 december het online formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2027'. Dat staat in Mijn Belastingdienst.

Voor wie dit telt

Hypotheekrente. Veel huizenbezitters krijgen hun hypotheekrenteaftrek per maand terug. Heb je je hypotheek overgesloten of deels afgelost, dan verandert de rente die je betaalt. Die moet je dan Veel huizenbezitters krijgen hun hypotheekrenteaftrek per maand terug. Heb je je hypotheek overgesloten of deels afgelost, dan verandert de rente die je betaalt. Die moet je dan zelf aanpassen in het scherm 'Hypotheken en andere schulden'. Betaal je minder rente en doe je niets, dan krijg je elke maand te veel terug.

Sparen en beleggen. Wie spaargeld of beleggingen boven de vrijstelling heeft, betaalt vaak vooruit. De Belastingdienst rekent in de voorlopige aanslag 2027 met Wie spaargeld of beleggingen boven de vrijstelling heeft, betaalt vaak vooruit. De Belastingdienst rekent in de voorlopige aanslag 2027 met €60.280 heffingsvrij vermogen per persoon . Met een fiscale partner is dat €120.560 samen. Voor spaargeld geldt 1,27 procent rendement, voor beleggingen 6,38 procent. Over dat rendement gaat 36 procent belasting

De dienst noemt dit zelf voorlopige percentages. De Eerste Kamer heeft nog niet over het Belastingplan 2027 gestemd . Is je vermogen sinds 2025 flink veranderd, door een erfenis of de koop van een huis? Geef dan een schatting van je saldo op 1 januari 2027 door.

Inkomen naast de AOW. Heb je meerdere inkomens, zoals AOW en pensioen, dan moet je Heb je meerdere inkomens, zoals AOW en pensioen, dan moet je misschien bijbetalen

Moest je dat in het jaar waarin je AOW kreeg, dan stuurt de Belastingdienst je vaak een te betalen voorlopige aanslag . Controleer daarin vooral je AOW en pensioen.

Ondernemer. Gaat je bedrijf in 2027 beter of slechter dan in 2025? Pas dan je winst aan.

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Wat een verkeerd bedrag kost

Is je maandbedrag te hoog of te laag, dan merk je dat pas na je aangifte over 2027. Die doe je in 2028. Dan verrekent de Belastingdienst wat je via de voorlopige aanslag kreeg of betaalde.

Stel: je krijgt in 2027 elke maand €100 te veel terug. Dan moet je na je aangifte €1.200 in één keer terugbetalen, rekende DDS uit. Betaal je juist te veel vooruit, dan krijg je dat geld pas na die aangifte terug.

Soms komt er belastingrente bij. Dat gebeurt als je aangifte op of na 1 mei binnenkomt , of als de Belastingdienst afwijkt van je aangifte. De rente loopt dan vanaf 1 juli 2028.

Het percentage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Vanaf 1 januari 2026 is het 5 procent . Een percentage voor 2027 of 2028 staat er nog niet. Drie maanden rente over €1.200 kost bij 5 procent €15, rekende DDS uit: 90/360 x 5% x €1.200.

Zo wijzig je in 4 stappen

1. Voorbereiden. Leg je DigiD, je IBAN, je inkomen en je hypotheekgegevens klaar. Je vult alles in, ook wat niet verandert. 2. Inloggen. Log vanaf 1 december in op Mijn Belastingdienst. Kies 'Ik woon in Nederland en wil mijn voorlopige aanslag wijzigen'. 3. Invullen. De dienst kan het formulier vooraf invullen met je gegevens van 2025. Controleer die goed en pas aan wat in 2027 anders is. 4. Ondertekenen en verzenden. Onderteken met je DigiD. Doe je het samen met je fiscale partner, dan ondertekenen jullie allebei.

Meestal krijg je binnen 4 tot 5 weken bericht. Uiterlijk krijg je het binnen 8 weken.

Tot wanneer je kunt wijzigen

Je kunt de voorlopige aanslag 2027 meestal wijzigen tot 1 mei 2028 . Kreeg je een aangiftebrief, dan geldt de datum die daarin staat. Heb je je aangifte al gedaan, dan kan wijzigen niet meer.

Bezwaar maken tegen een voorlopige aanslag kan niet. Je kunt hem alleen wijzigen of stoppen . Neemt de Belastingdienst je wijziging niet over, dan krijg je een afwijkingsbeschikking. Daartegen kun je wel bezwaar maken.

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Wijzigde je na 15 oktober iets voor 2026? Leg het bericht over 2027 dan naast je eigen cijfers zodra het binnen is. Klopt het niet, pas het dan meteen aan. Hoe eerder je wijzigt, hoe kleiner het verschil dat in 2028 nog verrekend moet worden.

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