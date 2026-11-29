Een AOW'er zag de SVB €720,87 in één keer van haar AOW inhouden, na beslag door een deurwaarder. Haar beslagvrije voet stond op €0. Ze stapte naar de rechter, maar Rechtbank Midden-Nederland gaf de SVB gelijk. De SVB moest het beslag gewoon uitvoeren.

De uitspraak is van 28 september en staat sinds 26 november online. Voor elke AOW'er met schulden zit er een harde les in. Wie vindt dat een beslag of een beslagvrije voet niet klopt, moet niet bij de SVB zijn. Dan moet je naar de deurwaarder of naar de burgerlijke rechter.

Wat er gebeurde

Op 6 oktober 2025 legde een gerechtsdeurwaarder beslag op de AOW van de vrouw. Dat deed hij bij de SVB, op verzoek van een bedrijf. Volgens het beslagexploot moest ze in totaal €720,87 betalen. De deurwaarder stelde haar beslagvrije voet vast op €0,00 per maand.

Op 6 november 2025 meldde de SVB dat er vanaf november eenmalig €720,87 van haar AOW afging. Op 25 november 2025 werd het beslag opgeheven. De SVB liet haar dat op 9 december weten.

Ze maakte bezwaar. Volgens haar had de SVB zelf moeten nagaan of de inhouding mocht, omdat ze de schuld betwistte. Ook vond ze dat de SVB niet had uitgelegd waarom de voet €0 was. Ze zei dat ze onder het bestaansminimum zakte. De SVB verklaarde het bezwaar ongegrond. Op de zitting van 10 september 2026 verscheen ze niet.

Waarom de SVB niets hoefde na te rekenen

De rechtbank wijst op vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bezwaren tegen een beslag horen bij de burgerlijke rechter. De SVB is in zo'n zaak de derde bij wie beslag ligt. Die beoordeelt niet of het beslag deugt.

De SVB moest het beslag dus uitvoeren. Ze hield zich aan het bedrag van de deurwaarder en aan zijn voet van €0. Of die klopten, hoefde de SVB niet te onderzoeken. Ook een afweging van haar belangen mocht de SVB niet maken. Dat ze de schuld betwistte, maakte niets uit. Er was niet gebleken dat de executie was geschorst. Haar verzoek om schadevergoeding werd afgewezen.

Waarom de voet op €0 stond, staat niet in de uitspraak.

Wat de beslagvrije voet is

De beslagvrije voet is het deel van je inkomen waar geen beslag op mag. Daarvan betaal je huur en boodschappen. De deurwaarder rekent hem uit. Hij gebruikt gegevens uit de Basisregistratie Personen en de polisadministratie van UWV, meldt de Rijksoverheid . Een vastgestelde voet geldt hooguit een jaar.

De voet is gebaseerd op 95 procent van de bijstandsnorm. Er zit ook een maximum aan. Sinds juli 2026 is dat €2.208,48 voor een alleenstaande zonder kinderen thuis. Voor een stel zonder kinderen is dat €2.905,79. Die bedragen veranderen elk halfjaar.

Wanneer de voet heel laag uitvalt

Een voet van €0 klinkt onmogelijk, maar de wet kent situaties waarin de voet flink zakt. Een paar voorbeelden uit de regels:

Ander inkomen zonder beslag: ligt er geen beslag op je pensioen, dan gaat dat pensioen van je beslagvrije voet af. Op je AOW kan dan weinig of niets vrij blijven.

ligt er geen beslag op je pensioen, dan gaat dat pensioen van je beslagvrije voet af. Op je AOW kan dan weinig of niets vrij blijven. Inkomen van je partner: ook dat gaat eraf, tot hooguit de helft van de voet.

ook dat gaat eraf, tot hooguit de helft van de voet. Geen woonadres in Nederland: dan is de voet 47,5 procent van de bijstandsnorm voor gehuwden.

dan is de voet 47,5 procent van de bijstandsnorm voor gehuwden. Wonen in het buitenland: de voet gaat dan mee met de levensstandaard van je woonland. Vaak valt hij lager uit.

Een deurwaarder pakt volgens de wet in de regel eerst een uitkering zoals de AOW. Een pensioen komt later in de rij

Zo controleer je je eigen voet

Na een beslag krijg je van de deurwaarder een overzicht. Daarop staat je voet en welke gegevens hij gebruikte. Controleer dat overzicht meteen. Met de rekentool van de overheid reken je je voet zelf na. Houd het overzicht, je inkomensgegevens en je woonkosten bij de hand.

Let op de termijn. Geef fouten door binnen vier weken na de datum op het overzicht . Dan gaat de nieuwe berekening in vanaf die datum. Ben je later, dan geldt de nieuwe voet pas vanaf het moment dat je het meldt.

Waar je naartoe moet met een fout

Verkeerde gegevens of een rekenfout: ga naar de deurwaarder. Hij moet je voet dan opnieuw vaststellen. Had hij de goede gegevens maar rekende hij verkeerd, dan krijg je het te veel ingehouden geld terug, meldt het Juridisch Loket. Daar staat ook een voorbeeldbrief.

ga naar de deurwaarder. Hij moet je voet dan opnieuw vaststellen. Had hij de goede gegevens maar rekende hij verkeerd, dan krijg je het te veel ingehouden geld terug, meldt het Juridisch Loket. Daar staat ook een voorbeeldbrief. Ruzie over de schuld of het beslag zelf: dat hoort bij de burgerlijke rechter. Met spoed kan dat in kort geding. Die rechter kan een beslag schorsen of opheffen.

Bezwaar bij de SVB helpt in zo'n geval niet, blijkt uit deze zaak.

Lees ook Vijf deurwaarderskantoren zetten beslag in principe op pauze zodra iemand met schulden hulp krijgt

Ligt er beslag op je AOW, wacht dan niet af. Vraag de deurwaarder om het overzicht als je dat niet hebt. Reken je voet na en meld een fout binnen vier weken. Zit je onder het sociaal minimum, kijk dan ook of je een AIO-aanvulling van de SVB kunt krijgen.

Nieuws over je AOW en pensioen. Dat staat elke week in de gratis AOW-brief.