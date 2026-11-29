Jarenlang werden Nederlanders met briefgeld op zak weggezet als ouderwetse dwarsliggers. Banken sloten massaal pinpunten, gemeenten dwongen iedereen op apps en Brussel werkt hard aan de digitale euro. En nu draait de baas van De Nederlandsche Bank ineens om. Opeens klinkt het dringende advies om altijd 70 euro aan biljetten op zak te steken. Dat grenst aan pure waanzin.

Café Kockelmann op NPO 2, zo valt te lezen bij President Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank deed die bizarre noodkreet inop NPO 2, zo valt te lezen bij WNL . Uitval van ons betaalverkeer is geen verre kans meer, maar hangt elk moment in de lucht. "Het is imminent dat ook de systemen van de bank op den duur een keer plat zullen liggen. Het is niet meer een risico, maar het voltrekt zich al", zei Sleijpen op tv.

Hij wees op gehackte vriezers in winkels in Europa en sites van de staat die uit de lucht moesten door een lek. Daarom moet iedereen op raad van het Nibud voortaan 70 euro in biljetten op zak houden. "De situatie komt steeds dichterbij dat geldsystemen tijdelijk onbeschikbaar zijn. Dus zorg dat je dan wat contant geld bij je hebt", aldus de DNB -baas.

Winkeliers hebben het wisselgeld niet eens meer in huis

Zijn noodkreet legt in één klap het domme beleid van banken en bestuurders bloot. Winkels en ketens sloegen direct alarm. Zij hebben helemaal niet genoeg wisselgeld meer in huis als heel Nederland ineens met cash aan de kassa staat. Jarenlang maakten banken het storten en halen van muntgeld immers duur en lastig.

Sleijpen haalde er zonder enige gêne zijn schouders over op. "We hebben het over crisissituaties. Iedereen zal zich moeten aanpassen. Ook winkeliers", kaatste hij terug. Eerst breken de banken het hele cashnetwerk af en daarna krijgt de winkelier de schuld als de la leeg is. Naast hem aan tafel zei CDA-minister Heleen Herbert (Economische Zaken) vrolijk dat de staat juist nog meer geld in digitale techbedrijven stopt.

Miljoenen burgers lopen vast en ouderen zitten opgesloten

Hoe ver die digitale dwang doorslaat, bleek deze week uit twee andere verhalen. Bij de NOS staat te lezen dat miljoenen Nederlanders nu al vastlopen op apps, bankzaken en DigiD. Bij de steunpunten voor digitale zaken (IDO) kwamen vorig jaar 173.000 hulpvragen binnen, ruim 40.000 meer dan het jaar ervoor.

Nog gekker: directeur Klaas Gravesteijn van de bibliotheken wijst erop dat de helft van die mensen jonger is dan 65 jaar. Toch schoof het Rijk het vaste potje van 17 miljoen euro dit jaar naar de gemeenten. Omdat die vanaf 2028 minder geld krijgen, dreigen de laatste echte hulploketten kopje-onder te gaan.

En in een flat voor ouderen in Hilversum zien bewoners al maanden hoe kil dat app-gedram uitpakt. Verhuurder G&O verving de oude deurknop door een bel die alleen via een smartphone werkt, schrijft Hart van Nederland . "Het werkt met je telefoon ook nog eens in plaats van een knopje aan de muur: niet alle ouderen bij ons hebben een smartphone dus moeten ze een zoon of dochter het laten doen. Ook als die dus op het werk zit", zei bewoonster Marian Meerwijk. Sommige bewoners durven door storingen en angst voor nepagenten de deur niet eens meer open te doen.

Stop de digitale dwang en bescherm contant geld in de wet

De les van deze zaterdag is glashelder. Een land dat burgers dwingt tot smartphones, pin-only en digitale passen maakt zichzelf zwak bij elke storing en sluit miljoenen mensen buiten. De gewone Nederlander betaalt de prijs voor kapotte apps en gesloten banken. Intussen praten bestuurders vrolijk door vanuit hun warme studio.

Nu zelfs DNB toegeeft dat banken zomaar uitvallen, moet Den Haag direct stoppen met het wegpesten van cash en echte loketten. Dwing banken om pinpunten open te houden, borg dat je overal met briefgeld mag betalen en geef ouderen gewoon hun deurknop terug. Vrijheid begint bij een portemonnee en een voordeur waar geen computer tussen zit.

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