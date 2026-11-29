Gelijk krijgen bij de rechter is mooi, maar je geld echt op je rekening zien is iets anders. Een onterfde dochter en een kleinzoon vochten acht jaar om hun deel van de erfenis van hun moeder en oma, met bijna een half miljoen euro aan bezit. Het hof stelde hun recht deze maand vast op samen €71.840,35. Toch vrezen zij dat er niets overblijft, omdat de erfenis volgens hen inmiddels leeg is.

Dat staat in het eindarrest van het Gerechtshof Amsterdam van 17 november 2026, dat op 24 november online kwam. Met het eerdere tussenarrest uit februari 2025 toont de zaak hoe lastig de positie van een onterfd kind is als een erfenis jaren vastzit. Tegen dit arrest staat hooguit nog cassatie bij de Hoge Raad open.

Hoe moeder haar erfenis verdeelde

De ruzie in de familie begon al in 2017. In haar testament van 18 mei 2017 wees de moeder één zoon aan als enig erfgenaam. Haar dochter en haar andere kind, en ook hun kinderen, sloot zij uit. Dat andere kind stierf kort voor haar dood in 2017, waardoor zijn twee zoons als kleinkinderen zijn plek innamen. Eén van hen voerde deze zaak samen met de dochter.

Een kind helemaal zonder geld achterlaten kan in ons land niet. Een onterfd kind houdt recht op de legitieme portie: de helft van het erfdeel dat het zonder testament had gekregen. De dochter en de kleinzoon deden daar een beroep op. De erfenis had volgens de rechtbank voor €499.927 aan bezit, met onder meer een woning.

Toch zat er direct een groot probleem aan de zaak. De zoon die alles kreeg, aanvaardde de erfenis in september 2017 beneficiair. Hij werd zo de vereffenaar en hoefde schulden van zijn moeder niet uit eigen zak te betalen. Een poging van de dochter en kleinzoon om via de rechter toch zuivere aanvaarding af te dwingen, liep eerder op niets uit.

Acht jaar strijd kost ruim €7.600 aan aanspraak

In oktober 2021 leek het bij de rechtbank Noord-Holland nog goed uit te pakken voor de dochter en kleinzoon. De rechter legde de zoon als vereffenaar toen op om €53.846,26 aan de dochter en €26.923,13 aan de kleinzoon te voldoen, los van eerdere papieren giften aan de dochter. De zoon ging in hoger beroep, maar in juni 2023 stierf hij zelf tijdens de zaak.

Zijn ex-partner was zijn enig erfgenaam, maar zij mocht zijn rol als vereffenaar van zijn moeders boedel niet zomaar overnemen. In oktober 2025 stapte ook haar advocaat uit de zaak. Op de zitting in december 2025 kwam aan haar kant niemand opdagen, en op brieven van het hof gaf zij geen antwoord meer.

Intussen hadden dochter en kleinzoon het hof in juni 2025 al gemeld dat verder procederen volgens hen geen zin meer had omdat de boedel leeg was. Toch vroegen zij in april 2026 nog om een eindoordeel over de exacte bedragen. Het hof maakte een nieuwe som en gaf de dode zoon op twee grote punten alsnog gelijk.

Meer advocaatkosten uit de boedel en €5.000 gift eraf

De rechtbank had eerder maar €10.000 aan advocaatkosten van de zoon als afwikkelkosten erkend. Het hof trok dat bedrag op naar €25.716,13, omdat hij die kosten als vereffenaar ten laste van de boedel mocht brengen. Zo stegen de schulden met €15.716,13 naar €292.096,56 en zakte het saldo naar €207.830,44. Met een eerder vastgestelde optelling van €99.531 kwam de grondslag op €307.361,44 uit.

Een zesde daarvan is de legitieme portie van de dochter: €51.226,90. Omdat zij bij leven al €5.000 als gift kreeg, stelde het hof haar recht vast op €46.226,90. Dat is €7.619,36 minder dan de €53.846,26 uit het eerdere vonnis. De kleinzoon krijgt een twaalfde deel, vastgesteld op €25.613,45. Samen hebben zij dus recht op €71.840,35.

Het hof schrapte bovendien het directe betaalbevel uit het vonnis van 2021. Bij een beneficiaire erfenis stelt een rechter eerst de vordering vast, waarna pas uit de eindlijst wordt betaald als er geld overblijft. Omdat ieder ook de eigen kosten van de zaak betaalt, is de les hard: op papier staat er €71.840,35, maar zonder geld in de erfenis koop je daar niets voor.

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