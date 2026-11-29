Terwijl scholen, bussen en zorg in eigen land onder druk staan, strooit D66-minister Sjoerd Sjoerdsma weer met miljarden ver over de grens. In het begrotingsdebat veegde Pepijn van Houwelingen (FVD) de vloer aan met die dure hobby. Volgend jaar zet het Rijk in totaal 6,4 miljard euro klaar voor hulp aan het buitenland. Voor een gezin van vier mensen is dat 1.440 euro per jaar aan verplicht weggegooid geld.

In de Tweede Kamer speelden de andere partijen het bekende spel weer braaf mee. CDA, VVD, D66 en PRO praatten gemoedelijk over potjes voor Ethiopië, Mali en grote ngo's. Alleen Forum voor Democratie stelde de vraag die elke burger thuis stelt. Waarom sturen wij miljarden weg als ons eigen land schreeuwt om investeringen?

6,4 miljard euro. Omgerekend betaalt elke Nederlander zo'n 30 euro per maand, of 360 euro per jaar. Van Houwelingen zette alle feiten scherp op tafel in het Kamerdebat van 24 november . Op de eigen pot van Sjoerdsma van 3,9 miljard euro gaat 97 procent (3,8 miljard) direct naar buitenlandse hulp. Tel je alle potten van het Rijk voor 2027 samen, dan schiet het totaal naar. Omgerekend betaalt elke Nederlander zo'n 30 euro per maand, of 360 euro per jaar.

Ruim 28 keer meer geld over de grens dan naar eigen dorpen

Het hardste contrast trok het FVD -Kamerlid met de vergeten streken van Nederland. Denk aan Oost-Groningen, Twente, Limburg en het uiterste zuiden van Zeeland. Tussen 2018 en eind 2025 trok Den Haag in acht jaar tijd in totaal maar 1,8 miljard euro uit voor alle regiodeals samen.

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Reken dat eens om per jaar: dat is gemiddeld 225 miljoen euro voor onze eigen dorpen en steden. Dit kabinet smijt dus elk jaar ruim 28 keer zoveel geld over de grens als naar onze eigen zwakkere streken. Dat valt aan geen enkele werkende ouder nog uit te leggen.

Van Houwelingen vatte die woede vlijmscherp samen richting minister Sjoerdsma. "Waarom betaalt hij voor een ziekenhuis in Rwanda als hij zelf 40 kilometer door de polder moet rijden om bij de dichtstbijzijnde huisartsenpost te kunnen komen?", vroeg hij aan de zaal. Het bleef ijzig stil bij de coalitie.

Een bodemloze put van 200 miljard sinds de jaren zestig

En het gaat allang niet meer om één slecht jaar. De kraan richting Afrika staat al ruim zestig jaar open zonder dat die landen op eigen benen staan. "Sinds de jaren zestig heeft Nederland reeds 180 miljard tot 200 miljard euro belastinggeld uitgegeven aan ontwikkelingshulp ", hield Van Houwelingen de Kamer voor, ook te zien op de site van FVD

Eerder op dezelfde avond prikte FVD bovendien door de linkse geldstroom naar ngo's en media in het buitenland. Toen VVD en PRO dat staatsgeld verdedigden, wees Van Houwelingen erop dat wie betaalt, ook de boodschap stuurt. Ons geld dient om linkse hobby's in Afrika door te duwen, terwijl de burger thuis bloedt.

FVD zet het belang van Nederlandse burgers weer op nummer één

Voor Van Houwelingen is de maat nu vol. Ons land barst allang niet meer van het geld zoals veertig jaar geleden. We kunnen dit blinde strooien niet langer dragen. "Maar het is niet nobel om jezelf te verwaarlozen voor een ander", zei hij recht voor zijn raap.

Daarom stemt Forum voor Democratie tegen de begroting van Sjoerdsma. Alleen uitgaven die ons land zelf direct helpen, zoals echte terugkeerhubs in veilige landen, zijn nog te verdedigen. "Willen burgers toch een goed doel steunen, laat hen dit dan vrijwillig doen en niet gedwongen door middel van belastinggeld", besloot Van Houwelingen. Precies daarom staat FVD als enige partij pal voor jouw portemonnee en jouw eigen land.

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