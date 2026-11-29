Wie zes maanden of langer achterloopt met de zorgpremie, betaalt vanaf 1 januari 2027 €186,82 per maand aan het CAK. Dat staat in de regeling die minister Hermans op 27 november in de Staatscourant zette. Het CAK laat dat bedrag inhouden op je loon, uitkering of pensioen. Dit jaar is het nog €172,70.

Die hogere premie heet de bestuursrechtelijke premie. Hij komt in plaats van de premie die je normaal aan je zorgverzekeraar betaalt. Je schuld bij de verzekeraar los je er niet mee af. Het CAK gebruikt het woord wanbetaler niet meer. Het heeft het over de regeling betalingsachterstand zorgpremie.

Zoveel betaal je meer

De bestuursrechtelijke premie is 110 procent van de gemiddelde premie. Volgens dezelfde regeling is de gemiddelde premie voor een basisverzekering in 2027 €2.038 per jaar. Twaalf keer €186,82 is €2.241,84. Je betaalt dus €203,84 per jaar meer dan gemiddeld, rekende DDS uit. Dat is ongeveer €17 per maand.

Dit jaar is het verschil kleiner. De premie bij het CAK is in 2026 €2.072,40 per jaar, tegen een gemiddelde van €1.884, volgens de regeling van vorig jaar . Dat is €188,40 extra.

Het verschil hangt af van je eigen polis. Had je een goedkope polis, dan ben je meer kwijt dan €203,84. Was je polis duurder dan €186,82 per maand, dan scheelt het minder.

Zo loopt een achterstand op

De stappen staan in de Zorgverzekeringswet

Twee maandpremies achter: binnen tien werkdagen biedt je verzekeraar een betalingsregeling aan. Je hebt vier weken om ja te zeggen. De verzekeraar moet je ook wijzen op schuldhulp.

binnen tien werkdagen biedt je verzekeraar een betalingsregeling aan. Je hebt vier weken om ja te zeggen. De verzekeraar moet je ook wijzen op schuldhulp. Vier maandpremies achter: de verzekeraar laat weten dat hij je bij het CAK gaat aanmelden. Klopt de schuld niet, dan kun je dat binnen vier weken betwisten.

de verzekeraar laat weten dat hij je bij het CAK gaat aanmelden. Klopt de schuld niet, dan kun je dat binnen vier weken betwisten. Zes maandpremies achter: de verzekeraar meldt je aan bij het CAK. Vanaf de eerste dag van de maand daarna betaal je de hogere premie.

Je blijft gewoon verzekerd voor het basispakket. Je aanvullende verzekering kan de verzekeraar wel stoppen. Overstappen naar een andere verzekeraar kan niet zolang je achterloopt, meldt de Rijksoverheid

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Steeds meer mensen in de regeling

Eind 2025 liepen 181.720 volwassenen zes maanden of langer achter, telde het CBS . Een jaar eerder waren dat er 173.230.

Dit jaar steeg het aantal mensen in de regeling met bijna 10 procent, meldde klachteninstantie SKGZ op 13 november . Volgens NU.nl gaat het om 204.000 mensen.

Het kabinet wil van de opslag van 10 procent af. Minister Hermans schreef op 23 september aan de Tweede Kamer dat het kabinet een wetsvoorstel voorbereidt. Het kabinet is van plan de opslag per 2029 te schrappen . Het is nog een plan. Tot die tijd blijft de hogere premie gelden.

Wat het betekent voor AOW'ers en mensen met een uitkering

De premie gaat er direct af. Je werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie houdt hem in en betaalt het CAK, meldt de Rijksoverheid . Je krijgt dus elke maand minder op je rekening.

Zorgtoeslag: die krijg je niet meer zelf. Hij gaat naar het CJIB en betaalt een deel van de premie.

die krijg je niet meer zelf. Hij gaat naar het CJIB en betaalt een deel van de premie. Beslag op je inkomen: de premie gaat van je beslagvrije voet af, legt het CAK uit. Is die daardoor te laag, vraag de deurwaarder dan om een nieuwe berekening.

de premie gaat van je beslagvrije voet af, legt het CAK uit. Is die daardoor te laag, vraag de deurwaarder dan om een nieuwe berekening. Meeverzekerde partner: voor gezinsleden van 18 jaar of ouder op jouw polis betaal je ook. Dat gaat via betaalverzoeken van het CJIB.

Ouderen zitten minder vaak in de regeling. Eind 2025 ging het om 9.090 mensen van 65 jaar of ouder. Heb je bijstand, vraag dan bij je gemeente of je terug kunt naar de gewone premie. Zorgverzekeraars werken daarvoor samen met gemeenten.

Zo kom je eruit

Alleen je zorgverzekeraar kan je bij het CAK afmelden. Dat gebeurt op drie manieren, schrijft het CAK

Betalingsregeling: je spreekt met je verzekeraar af dat je de schuld in delen aflost. Loopt de schuld bij een incassobureau, dan kan het daar ook.

je spreekt met je verzekeraar af dat je de schuld in delen aflost. Loopt de schuld bij een incassobureau, dan kan het daar ook. Schuldhulp: lukt een regeling niet, ga dan naar je gemeente. De schuldhulpverlener maakt afspraken met je verzekeraar.

lukt een regeling niet, ga dan naar je gemeente. De schuldhulpverlener maakt afspraken met je verzekeraar. In één keer aflossen: dat is de snelste weg.

Binnen twee weken krijg je een brief van het CAK. Daarna betaal je weer de gewone premie. Wat je bij het CJIB nog open had staan voor de hogere premie, hoef je dan niet meer te betalen. Stop je met de afspraken, dan meldt je verzekeraar je opnieuw aan.

Loop je één of twee maanden achter, bel dan meteen je verzekeraar. Een betalingsregeling voor de zesde maand voorkomt de aanmelding bij het CAK. Zit je er al in, dan scheelt elke maand eerder afmelden je ongeveer €17 in 2027.

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