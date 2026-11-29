Ook een baby die nog niet geboren is, kan een erfenis krijgen. Een zwangere vrouw en haar partner vroegen daarom toestemming om een erfenis ook namens hun ongeboren kind te weigeren. Die toestemming kregen ze van de kantonrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Na de geboorte hebben ze drie maanden om de erfenis echt te verwerpen. Doen ze dat niet, dan geldt de erfenis voor het kind als beneficiair aanvaard.

De beschikking is van 30 juli 2026 en staat sinds 26 november online. Het gaat om de erfenis van een vrouw die dit jaar overleed. Ze had geen testament. De zwangere vrouw is een van haar erfgenamen en wil de erfenis verwerpen.

De erfenis is volgens de ouders zeer klein. Ook kunnen er nog schulden zijn. Daarom willen ze dat hun kind de erfenis evenmin krijgt.

Waarom het kind erfgenaam wordt

Wie een erfenis verwerpt, is daarmee niet van de baan. Het erfdeel gaat dan naar de kinderen van die erfgenaam. Dat heet plaatsvervulling en staat in artikel 4:10 lid 2 BW . Verwerpt de moeder, dan wordt haar kind dus erfgenaam in haar plaats.

Bij een ongeboren kind lijkt dat niet te kunnen. Erfgenaam ben je alleen als je bestaat op het moment van overlijden, zegt artikel 4:9 BW . Een kind in de buik voldoet daar in beginsel niet aan.

Maar artikel 1:2 BW maakt een uitzondering. Een kind waarvan een vrouw zwanger is, geldt als al geboren zodra zijn belang dat vraagt. Komt het dood ter wereld, dan heeft het volgens de wet nooit bestaan.

De kantonrechter in Bergen op Zoom vond dat dit belang hier speelt. Het gaat om de rechten van het kind zelf. Daarom behandelde hij het kind als al geboren.

Toestemming, maar met een voorwaarde

De ouders dienden hun verzoek op 17 juli 2026 in. Op 30 juli gaf de kantonrechter de machtiging. Die geldt alleen als de moeder de erfenis eerst zelf verwerpt. Pas dan komt de erfenis bij het kind terecht.

Met de toestemming is de erfenis nog niet verworpen. Daarvoor moeten de ouders een verklaring afleggen bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Dat kan pas na de geboorte, oordeelt de kantonrechter. Zolang het kind niet geboren is, loopt de termijn niet.

Daarna hebben de ouders drie maanden. Die tellen vanaf het moment dat het kind echt geboren is en de erfenis door de verwerping van de moeder bij het kind ligt. Laten ze die termijn verlopen, dan geldt de erfenis als beneficiair aanvaard.

Een kind aanvaardt nooit zuiver

Voor een minderjarige erfgenaam gelden strengere regels dan voor een volwassene. Een ouder kan voor zijn kind nooit zuiver aanvaarden. Verwerpen mag alleen met een machtiging van de kantonrechter. Beide regels staan in artikel 4:193 lid 1 BW . Doen de ouders niets, dan aanvaardt het kind na drie maanden automatisch beneficiair.

Beneficiair aanvaarden betekent dat eerst de schulden uit de erfenis worden betaald, legt de Rijksoverheid uit . Blijven er schulden over, dan hoeft het kind die niet te betalen. Wel moet de erfenis dan met de andere erfgenamen worden afgewikkeld. Dat heet vereffenen.

De termijn van drie maanden begint niet altijd op de dag van overlijden. Erft je kind omdat jij de erfenis verwerpt, dan begint hij pas als jouw verwerping bij de rechtbank is vastgelegd. Heb je meer tijd nodig, dan kun je de kantonrechter om verlenging vragen. Dat moet vóór de drie maanden om zijn.

Zo verwerp je namens je kind

De route staat op rechtspraak.nl

Verzoek om machtiging: je vult het formulier Verzoek machtiging verwerping in. Hebben jullie samen het gezag, dan tekenen beide ouders, ook als jullie gescheiden leven. Het verzoek gaat naar de rechtbank van de woonplaats van het kind.

je vult het formulier Verzoek machtiging verwerping in. Hebben jullie samen het gezag, dan tekenen beide ouders, ook als jullie gescheiden leven. Het verzoek gaat naar de rechtbank van de woonplaats van het kind. Bewijs: je stuurt stukken mee waaruit blijkt dat de erfenis negatief is. Of je laat zien hoe groot de erfenis is en waarom verwerpen toch in het belang van je kind is.

je stuurt stukken mee waaruit blijkt dat de erfenis negatief is. Of je laat zien hoe groot de erfenis is en waarom verwerpen toch in het belang van je kind is. Verklaring: krijg je toestemming, dan stuur je de verklaring nalatenschap naar de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Normaal doe je dat binnen twee maanden na de toestemming. In deze zaak koppelde de rechter de termijn aan de geboorte.

Wat het kost

Het griffierecht voor de akte nalatenschap is nu €165, meldt de Rechtspraak . In 2025 was dat €160. Leveren meer erfgenamen samen één verklaring in, dan betalen ze één keer.

Heb je een laag inkomen, dan betaal je mogelijk niets. Dat geldt met een toevoeging of een inkomensverklaring van de Raad voor Rechtsbijstand. Schakel je een notaris of advocaat in, dan komen die kosten erbovenop.

Ben je zwanger en wil je een erfenis verwerpen, kijk dan eerst wat er in de erfenis zit. Verwerp je zelf, dan schuift de erfenis door naar je kinderen, ook naar een kind dat nog moet komen. Wil je dat voorkomen, vraag de machtiging dan op tijd aan. Na de geboorte heb je drie maanden om de verklaring in te leveren.

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