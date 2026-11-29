Wie op Cyber Monday, maandag 30 november, online iets koopt, heeft 14 dagen bedenktijd. Stuur je een jas van €120 helemaal terug, dan krijg je €126,95 terug, rekende DDS uit. Daar zit €6,95 verzendkosten in. Dat staat in artikel 6:230r van het Burgerlijk Wetboek.

Cyber Monday is de maandag na Black Friday . Die viel dit jaar op vrijdag 27 november. Voor alles wat je die dagen bij een webwinkel bestelde, gelden dezelfde regels. Ook voor afgeprijsde spullen en aanbiedingen, meldt ACM ConsuWijzer

Zo lang loopt je bedenktijd

De bedenktijd loopt tot en met 14 dagen na de dag waarop je het pakket ontvangt. Bestelde je meer spullen die apart komen? Dan telt het laatste pakket, legt ConsuWijzer uit

Stel: je bestelt op Cyber Monday en de jas komt op woensdag 2 december. Dan heb je tot en met woensdag 16 december om van de koop af te zien.

Valt de veertiende dag in het weekend, dan schuift het einde op naar de eerstvolgende werkdag. Kwam je Black Friday-pakket op zaterdag 28 november? Dan is dag 14 zaterdag 12 december. Je hebt dan tot en met maandag 14 december.

Alleen het pakket terugsturen is niet genoeg. Je moet de winkel laten weten dat je de koop ontbindt. Een reden hoef je niet te geven. Sinds 25 juni 2026 moet elke webwinkel daarvoor een duidelijke herroepingsknop hebben. Mailen of bellen mag ook. Het gaat om de datum waarop je jouw bericht verstuurt.

Daarna nog 14 dagen om terug te sturen

Na je melding heb je nog eens 14 dagen om het product terug te sturen, volgens artikel 6:230s . Meld je de jas af op 16 december, dan moet het pakket uiterlijk 30 december de deur uit. Ook hier telt de verzenddatum.

Onderweg ligt het risico bij jou. Breng je het naar een servicepunt, bijvoorbeeld in de supermarkt? Bewaar dan het afgiftebewijs en de track and trace-code.

Wat je terugkrijgt, in euro's

De winkel betaalt binnen 14 dagen na je melding alles terug wat je betaalde. Ook de kosten van de standaardlevering. Dat gebeurt met hetzelfde betaalmiddel. De winkel mag wel wachten tot hij de jas terug heeft, of tot je laat zien dat je hem hebt verstuurd.

DDS rekende het door, met een jas van €120 en €6,95 standaard verzendkosten:

Alles terug: je betaalde €126,95 en je krijgt €126,95 terug.

je betaalde €126,95 en je krijgt €126,95 terug. Deel terug: je kocht er een muts van €25 bij en betaalde €151,95. Stuur je alleen de jas terug, dan krijg je €120. De verzendkosten hoeft de winkel dan niet terug te betalen.

Koos je voor snellere levering, dan krijg je die extra kosten niet terug. Stel dat je €12,95 betaalde voor levering de volgende ochtend. De winkel hoeft alleen de standaardlevering van €6,95 terug te geven. Je krijgt dan €126,95 van de €132,95 terug, en bent €6 kwijt.

De kosten van het terugsturen zijn voor jou, als de winkel dat vooraf duidelijk meldde. Een zin in de algemene voorwaarden is niet duidelijk genoeg, zegt ConsuWijzer. Zweeg de winkel erover, dan betaalt hij ook de retourkosten.

Hier heb je geen bedenktijd

Niet alles kun je terugsturen. Volgens artikel 6:230p vallen onder meer deze aankopen erbuiten:

spullen die op maat of speciaal voor jou zijn gemaakt, zoals een gegraveerde ring;

dingen die snel bederven, zoals bloemen of verse boodschappen;

een tandenborstel, scheerapparaat of ander hygiëneproduct waarvan je de verzegeling hebt verbroken;

een kaartje voor een concert of museum op een vaste datum.

De winkel moet je dit vóór de koop vertellen. Passen en uitproberen mag wel, net als in een gewone winkel. Maar draag je de jas dagenlang, dan mag de winkel de waardevermindering bij je in rekening brengen.

Als de winkel niets zei over bedenktijd

Een webwinkel moet je vooraf vertellen dat je 14 dagen bedenktijd hebt en hoe je van de koop af kunt. Deed hij dat niet, dan wordt je bedenktijd verlengd met ten hoogste twaalf maanden . Geeft de winkel de informatie alsnog, dan heb je vanaf dat moment nog 14 dagen.

Terugsturen tot januari is een extraatje

Sommige webwinkels beloven dat je kerstcadeaus tot in januari mag terugsturen. Dat is een eigen service van de winkel. De wet kent alleen de 14 dagen bedenktijd. Bij zo'n langere termijn gelden de voorwaarden die de winkel zelf stelt.

Kocht je een cadeau in een gewone winkel? Dan is ruilen geen recht . De winkel mag zelf weten of hij het terugneemt. Behalve als het product kapot is.

Kijk vóór je bestelt wie de retourkosten betaalt. Twijfel je na levering, meld de koop dan binnen de 14 dagen af. Bewaar de bevestiging van de winkel en je verzendbewijs tot het geld op je rekening staat.

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