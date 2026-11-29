Negen maanden na zijn vertrek uit het Torentje kroop oud-premier Dick Schoof op zondag 29 november weer voor de camera's bij WNL Op Zondag. Wie hoopte op een eerlijke blik op zijn eigen grijze optreden als premier, kwam bedrogen uit. Schoof klaagde volop over de vier partijen die hem in de steek lieten. Daarna joeg hij het hele land angst aan met verhalen over lege winkels binnen 24 uur en rellen op straat.

Het gesprek met Rick Nieman laat scherp zien wat er mis is in Den Haag . In het verslag van WNL op 29 november deed Schoof alsof hij een machteloos slachtoffer was van ruziënde partijen.

Zelfmedelijden van een premier zonder één stem

"Eigenlijk bleek vrij snel dat ze elkaar weinig gunden. Waardoor ik met het kabinet af en toe wel het gevoel had: wie steunt mij nu eigenlijk?", zuchtte Schoof op tv. Even later deed hij daar nog een schepje bovenop. "Je hebt geen rugdekking. Je denkt: nou, dan zorgen die vier partijen daarvoor. Maar dat doen ze ook niet", klaagde hij.

Dat klinkt zielig, maar zo begon zijn avontuur nu eenmaal zelf. Schoof was geen gekozen leider met een eigen achterban. Hij was een hoge baas uit de wereld van de AIVD en de NCTV. Het partijkartel schoof hem naar voren omdat Geert Wilders geen premier mocht worden.

Toen kiezers merkten dat harde beloftes over asiel en grenzen bleven steken in trage regels, liep de spanning op. Niet omdat men hem niets gunde, maar omdat de rechtse kiezer niets kreeg. Wie als topambtenaar in het Torentje stapt zonder één stem achter zich, moet achteraf niet klagen over een gebrek aan rugdekking.

Nog veelzeggender was zijn raad aan nieuwe premiers over kritiek op internet. Schoof adviseerde hen eenvoudig om sociale media maar helemaal niet meer te lezen. Wie op X of Facebook zijn boosheid uit over falend beleid, wordt door de Haagse top dus gewoon genegeerd. Lekker wegkijken in de eigen bubbel, dan heb je nergens last van.

De Haagse angstmachine draait op volle toeren

Het meest opvallende deel van het gesprek volgde pas daarna. Opeens haalde de oud-veiligheidsbaas het grote rampscenario uit de kast. Ons land zou heel zwak staan als de stroom of het internet lang wegvalt. "Zodra daar een hapering in die logistieke keten komt, zijn die winkels binnen 24 uur leeg", waarschuwde Schoof.

Daar liet hij het niet bij. Hij schetste alvast een somber beeld van hongerige mensen op straat. "Want je weet niet: als je geen eten meer kunt krijgen, wat gaan mensen dan doen? Gaan ze dan rellen?", vroeg hij zich hardop af. Daarom prijst Schoof de hele campagne voor het noodpakket en contant geld aan.

De timing van dit hele offensief valt direct op. Op vrijdag 27 november riep De Nederlandsche Bank via WNL burgers al op om 70 euro cash bij zich te hebben omdat een crisis slechts een kwestie van tijd zou zijn. Twee dagen later schuift de oud-premier aan om exact datzelfde angstverhaal te herhalen over lege schappen en rellen.

Stop het angstzaaien en herstel onze eigen kracht

Het patroon in Den Haag is glashelder. Jarenlang sloot de overheid onze eigen gasvelden en joeg ze het stroomnet over de rand met windmolens, laadpalen en warmtepompen. Intussen stroomden miljarden weg naar Oekraïne en Brussel, terwijl eigen wegen, stroom en basiszorg thuis achterbleven.

Nu dat eigen beleid ons land zwak heeft gemaakt, mag de gewone burger een noodpakket kopen en bang zijn voor rellen. Nederland zit niet te wachten op klagende oud-premiers die op zondagmorgen paniek zaaien, maar op bestuurders die stoppen met het slopen van onze stroom en welvaart.

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