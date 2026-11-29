De feestdagen kosten veel gezinnen extra geld, en meteen in de eerste week van januari volgt een grote vaste storting. Over vijf weken, op maandag 4 januari 2027, keert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de kinderbijslag uit over de laatste drie maanden van 2026. Afhankelijk van de leeftijd van je kind krijg je €298,40 tot €426,29 per kind. Toch schrikken veel ouders op die dag als een verjaardag nog niet terug te zien is op hun rekening.

De exacte bedragen en alle vier betaaldagen voor heel 2027 staan op de officiële site van de SVB . Omdat de SVB de kinderbijslag altijd achteraf per kwartaal betaalt, ontvang je op 4 januari nog de bedragen van eind 2026. Die bedragen gingen op 1 juli 2026 voor het laatst omhoog.

Dit bedrag staat op 4 januari op je rekening

Hoeveel geld je krijgt, hangt af van de leeftijdsgroep van je kind. Voor jonge kinderen onder de 6 jaar (tot en met 5 jaar) betaalt de SVB €298,40 per kwartaal, of €1.193,60 per jaar. Voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar (tot en met 11 jaar) is dat €362,35 per kwartaal, goed voor €1.449,40 per jaar. Voor tieners vanaf 12 jaar (tot en met 17 jaar) stort de SVB €426,29 per kwartaal, oftewel €1.705,16 per jaar.

In een gezin met meer kinderen telt dat flink op. Heb je een kind van 4 en een kind van 8 jaar, dan staat er op 4 januari samen €660,75 op je rekening. Ouders met twee tieners van 12 tot 18 jaar krijgen in één keer €852,58 gestort. Hoe laat het geld er precies is, hangt af van je eigen bank. Het komt dus vaak voor dat buren het geld al vroeg op de dag zien staan terwijl het bij jou pas later in de middag binnenkomt.

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Waarom een verjaardag na 1 oktober €63,95 scheelt

Veel vragen bij de SVB gaan over de hogere schaal bij 6 en 12 jaar. Wordt een kind 6 jaar, dan gaat de kinderbijslag met €63,95 per kwartaal omhoog. Bij de twaalfde verjaardag komt daar nog eens €63,94 per kwartaal bij. Toch ziet niet elke ouder met een jarig kind dat hogere bedrag al op 4 januari terug.

De SVB kijkt heel streng naar de eerste dag van het kwartaal waarover het geld gaat. Voor het vierde kwartaal is die grens 1 oktober 2026. Was jouw kind op 1 oktober al 6 of 12 jaar, dan betaalt de SVB op 4 januari het hogere bedrag. Werd je kind op 2 oktober of later jarig, dan krijg je op 4 januari nog het oude bedrag. De sprong van ruim €63 komt dan pas op 1 april 2027 mee.

Dezelfde strenge regel geldt voor pasgeboren baby's, zo staat ook op de pagina van de Rijksoverheid over de kinderbijslag . Kwam je kind precies op 1 oktober 2026 ter wereld, dan betaalt de SVB op 4 januari al uit. Werd je baby op 2 oktober of later geboren, dan start het recht pas op 1 januari 2027. Je ziet de eerste uitbetaling dan pas op 1 april 2027 op je rekening. Werd je kind tussen 2 oktober en 31 december 18 jaar, dan is 4 januari de allerlaatste keer dat je geld krijgt.

Alle vier betaaldagen van 2027 en extra regels

Het hele betaalschema voor 2027 ligt bij de SVB al vast. Na maandag 4 januari volgen de stortingen op donderdag 1 april 2027 (eerste kwartaal), donderdag 1 juli 2027 (tweede kwartaal) en maandag 4 oktober 2027 (derde kwartaal). De SVB betaalt pas na afloop van elk kwartaal, dus een eventuele nieuwe prijsaanpassing voor 2027 merk je pas vanaf april.

Goed om te weten voor ouders met werkende tieners: een bijbaan of geld van DUO kost je geen cent kinderbijslag. Sinds 2020 mag een kind onder de 18 jaar onbeperkt bijverdienen. Gebruik je een buitenlandse bankrekening, dan duurt de betaling vaak langer en rekent de tussenbank Citibank tot €0,48 per keer. Ook handig voor gezinnen met intensieve zorg: ouders met een thuiswonend kind met een Wlz-indicatie krijgen sinds juli 2024 automatisch dubbele kinderbijslag.

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