Vladimir Poetin heeft een nieuw militair paradepaardje. De Russische president presenteerde vrijdag de Perm, een nucleair aangedreven onderzeeër die volgens Moskou als eerste standaard is uitgerust met hypersonische Zircon-raketten. Als het aan Poetin ligt, is dit nog maar het begin van een flinke uitbreiding van de Russische vloot.

De president was aanwezig bij de officiële ceremonie op de Sevmash-scheepswerf in Severodvinsk, waar de onderzeeër werd overgedragen aan de Russische marine. Poetin stak zijn trots daarbij niet onder stoelen of banken. “Rusland is een van de weinige landen ter wereld die zulke krachtige nucleaire onderzeeërs kunnen bouwen, wapens met een wereldwijd bereik en strategisch belang”, aldus de president.

Negen keer de geluidssnelheid

De Perm is de vijfde onderzeeër van de Yasen-M-klasse die Rusland in zes jaar tijd in gebruik neemt. Het pronkstuk aan boord is de Zircon, een hypersonische raket die volgens Moskou negen keer de geluidssnelheid kan bereiken. Het wapen is ontwikkeld om zowel doelen op land als op zee te treffen en werd in februari 2024 voor het eerst ingezet tijdens de oorlog in Oekraïne. Nucleair aangedreven onderzeeërs vormen een belangrijk onderdeel van de Russische militaire strategie. Ze kunnen lange tijd onder water blijven en zijn daardoor lastig op te sporen.

Poetin wil meer onderzeeërs

De Russische president heeft grootse plannen voor zijn marine. Uiterlijk in 2030 moeten er vijf nieuwe nucleaire onderzeeërs bijkomen, waaronder drie van dezelfde klasse als de Perm. Volgens Poetin kunnen deze vaartuigen in “elk deel van de wereldzeeën” opereren. De president verzekerde dat de modernisering van de Russische marine volgens planning zal verlopen. Of die belofte standhoudt, moet nog blijken.

Superwapens met kinderziektes

Poetin heeft immers een geschiedenis van indrukwekkende militaire beloftes. In 2018 presenteerde hij een reeks Russische superwapens die de meest geavanceerde westerse verdedigingssystemen zouden kunnen verslaan. De praktijk bleek minder spectaculair dan de presentatie. Zo kreeg de beruchte intercontinentale Sarmat-raket, beter bekend als Satan II, te maken met mislukte tests en forse vertragingen. Ook over de inzetbaarheid van de nucleair aangedreven Poseidon-torpedo en de Burevestnik-kruisraket bestaat nog altijd onzekerheid.

Met de Perm heeft Poetin in ieder geval een nieuw visitekaartje voor zijn militaire ambities. Maar tussen indrukwekkende cijfers op papier en bewezen militaire slagkracht gaapt soms een behoorlijk gat.

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