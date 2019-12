D66’er Tjeerd de Groot: ‘Voedsel moet duurder worden!’

Als het aan Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) ligt, betalen we binnenkort flink meer geld voor onze dagelijkse boodschappen. De zelfbenoemde ‘kringlooplandbouwer’ ziet het liefst dat de rekening wordt neergelegd bij banken, bedrijven en supermarkten. Drie keer raden wie uiteindelijk voor die kosten zullen opdraaien…

De Groot deed zijn relaas naar aanleiding van een artikel in dagblad Trouw waarin staat vermeld dat een gemiddeld Nederlands huishouden de boerensector met 500 euro per jaar spekt.

Mijn conclusies: De werkelijke kosten voor de belastingbetaler zijn nog veel hoger ivm natuurherstel; Voedsel is te goedkoop; De rekening voor natuurherstel hoort thuis bij banken, bedrijven en supermarkten die ten koste van boer en natuur winst maken.#aandeelhouders https://t.co/sjeW476QK7 — Tjeerd de Groot (@TjeerdD66) 29 december 2019

Volgens de D66-klimaatgoeroe zijn de werkelijke kosten voor de belastingbetaler nog hoger in verband met het natuurherstel. De dagelijkse boodschappen zijn momenteel te goedkoop, dus zouden volgens De Groot de prijzen in de supermarkt omhoog moeten.

Het is in ieder geval nu duidelijk wie uiteindelijk de rekening moet betalen: Vanzelfsprekend zijn dat niet de beleidsmakers van de Democraten ’66, maar bent u dat: de burger die van Tjeerd de Groot nog meer moet betalen voor zijn of haar burger.