Jan Roos hekelt Ruttes ‘migratie wordt speerpunt’-uitspraak: ‘Er komen weer verkiezingen aan hoor’

Het is leuk geprobeerd van onze minister-president, maar twitterend Nederland trapt er duidelijk niet in: Rutte begint alleen maar over immigratie te praten omdat de VVD het slecht doet in de peilingen. Jan Roos ziet dat ook en zegt er wat van.

Zoals De Dagelijkse Standaard zaterdagochtend berichtte is Mark Rutte weer eens in het nieuws omdat hij hoegenaamd ferme uitspraken doet over de massa-immigratie van gelukszoekers uit het Midden-Oosten en Afrika. Volgens Mr. Pinkie wordt migratie volgend jaar écht een speerpunt in Europa. Er móét iets gebeuren. Sterker nog, zegt hij, het kan zomaar zo zijn dat het Schengenverdag op losse schroeven komt. Oh ja, en er moeten misschien ook grenscontroles worden ingevoerd — bij Nederland of elders wil hij niet zeggen, maar hé, who cares about such nasty details.

“De landen aan de buitengrenzen moeten onderscheid maken tussen echte asielzoekers en economische migranten die niets in Europa te zoeken hebben,” aldus Rutte. “Die laatste groep moeten ze niet laten doorlopen. Als dat niet gebeurt, dan kun je niet verder met Schengen. Het hoofdpunt in Europa volgend jaar wordt migratie.”

Afijn, zoals vanmorgen uitgelegd zijn wij totaal niet onder de indruk van dit soort uitspraken. Rutte doet die namelijk alleen omdat de VVD er slecht voor staat in de peilingen. Op deze manier hoopt hij de rechtse kiezer weer even voor de gek te kunnen houden.

Dat was mijn visie, tenminste. Ik ben blij om te zien dat Jan Roos er net zo over denkt:

Nou jongens, er komen weer verkiezingen aan hoor. De VVD heeft opeens weer (een beetje) rechtse praatjes. Enfin, de lasten zijn gigantisch gestegen en de vrijheid afgenomen onder de VVD. Migratie is allang een speerpunt, alleen niet in het open grenzen beleid van Rutte. pic.twitter.com/xBpsP7ZAto — Jan Roos (@LavieJanRoos) December 21, 2019

“Nou jongens, er komen weer verkiezingen aan hoor. De VVD heeft opeens weer (een beetje) rechtse praatjes. Enfin, de lasten zijn gigantisch gestegen en de vrijheid afgenomen onder de VVD. Migratie is allang een speerpunt, alleen niet in het open grenzen beleid van Rutte,” aldus de DDS-columnist op Twitter.

Daar kunnen we alleen op zeggen: juist, goed gezegd Jan.