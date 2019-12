Landen die uitgezette asielzoekers weigeren terug te nemen kunnen rekenen op straf

Wauw, dat zijn we nu niet zo gewend van de hoge heren uit de politiek. Landen die weigeren om illegale of uitgezette asielzoekers terug te nemen, kunnen namelijk vanaf februari rekenen op een stevig portie billenkoek.

Maar wat gebeurt er nu precies als een land niet meewerkt aan de terugkeer van bijvoorbeeld illegale asielzoekers? Nou, het volgende: de landen die zich hieraan schuldig maken, gaan moeilijker aan een visa voor de EU komen.

“De EU kan een visum bijvoorbeeld duurder maken, meer tijd nemen voor een aanvraag of alleen nog maar enkele visa afgeven. Die maatregelen kunnen ook worden genomen tegen een specifieke groep, bijvoorbeeld leden van de politieke elite. Toont een land beterschap, dan kan het visumbeleid juist weer worden versoepeld.”

De Telegraaf weet zelfs te melden dat dit een nieuw drukmiddel is voor landen als Marokko. Dat is namelijk een land dat keer op keer weigert illegale migranten terug te nemen.

“De EU-visumcode is er mede door Nederlandse inzet gekomen. Hiermee komt er er een drukmiddel tegen landen als Marokko, dat al jaren weigert migranten terug te nemen die illegaal in Nederland zijn. Zo kan Nederland bij onvoldoende medewerking aan terugkeer besluiten om de beslistermijn te verlengen, geen meerdere visa in één aanvraag meer af te geven of de kosten te verhogen. De landen krijgen zes maanden de tijd om hun medewerking aan terugkeer te verbeteren.”

En zo gaat er dus een Nederlandse droom in vervulling. Want het was ons kleine kikkerlandje dat zich hier sterk voor maakte. Heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) ook weer een probleem minder.