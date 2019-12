Minister Stef Blok hekelt ‘assertief’ Rusland, blijft wel in gesprek met Poetin

In de Europese geest van Frans Timmermans is minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken tot dezelfde conclusie gekomen: Rusland probeert EU-lidstaten tegen elkaar uit te spelen. Volgens Blok keert Rusland zich steeds verder af van de internationale rechtsorde en treedt het land steeds repressiever op tegen bedreigingen voor de gevestigde orde.

Volgens de minister wijst alles erop dat “Rusland doelbewust desinformatie verspreidt” en zich in tal van Europese landen schuldig maakt aan spionagepraktijken: “Rusland beschikt over een offensief cyberprogramma.”

Daarmee doelt Blok op de poging om de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag te hacken. Ook de zogenoemde desinformatie over MH17 speelt hierin een rol, aldus de minister.

Stef Blok:

“Het strategische belang van de Nederlandse politiek en rechtspraak is voor Rusland sterk toegenomen sinds het besluit van Nederland en Australië om Rusland aansprakelijk te stellen voor zijn aandeel in het neerhalen van vlucht MH17 . Rusland is de afgelopen jaren voortgegaan met op grote schaal te investeren in militaire capaciteiten en afschrikking. Met name in het Europese deel van Rusland zijn de Russische conventionele en nucleaire strijdkrachten daardoor, zowel kwantitatief als kwalitatief, sterk verbeterd.”