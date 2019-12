‘Nederland kan een flinke bevolkingsgroei prima aan': 96 procent oneens!

Het Centraal Bureau voor de Statistiek voorspelt een flinke groei van het aantal inwoners in Nederland. Stand.nl peilt de opvatting van de Nederlander hierover via NPO Radio 1. Een flinke reusachtige meerderheid is het oneens met de stelling dat Nederland dit aan kan!

We worden geconfronteerd met een krappe woningmarkt, culturele spanningen, hogere kosten voor zo’n beetje alles en nu ook nog de verwachting van een enorme groei van de bevolking. Stand.nl waagde zich aan de vraag of men dit wel wil. En met (op moment van schrijven) 10337 stemmen lijkt het antwoord een hele duidelijke, dik gedrukte, in hoofdletters en met uitroepteken geschreven, onderstreepte NEE! te zijn.

En waar peilingen normaal een keer 1.000 à 1.500 respondenten hebben en vervolgens als representatief worden beschouwd (zoals bij de EU, EenVandaag, Maurice de Hond etc.), moet deze dus wel súper representatief zijn. Of iemand heeft een blik xenofobe neo-nazi racisten losgetrokken, dat kan natuurlijk ook.

Helemaal leuk is dat je per geslacht en leeftijd kunt kijken hoe er gestemd is. ‘Vrouwen’ plus ‘Alle leeftijden’ levert een mooie 100 procent oneens op, op basis van zo’n 1900 respondenten.

Ik heb de pagina nu al diverse keren ververst en in een tijdsbestek van nog geen half uur zijn er nog eens zo’n 1500 respondenten bijgekomen die bijna allemaal keihard ‘oneens’ hebben ingevuld. Kennelijk zien mensen het dus toch niet zo zitten om ruim 100.000 immigranten per jaar te moeten incasseren. Héél raar!