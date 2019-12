Nederland wordt steeds veiliger: vierde schietpartij in 6 maanden in Zwolle

Nederland wordt volgens de politieke kopstukken ‘steeds veiliger’, maar als we de zondagkranten openslaan lijkt het alsof de incidenten zich opstapelen. De kranten staan vol ‘doodslag en geweld’ met een intensiteit waar zelfs een zinderende hittegolf een puntje aan kan zuigen. Gisteren was het weer raak in Zwolle, waar de vierde schietpartij in zes maanden tijd plaatsvond, via De Stentor.

Bij een cultureel centrum in de wijk Dieze-Oost vond zaterdagnacht een schietpartij plaats. Er vielen daarbij gelukkig geen gewonden, maar de verdachten zijn nog niet aangehouden door de Politie en nog op vrije voeten. Vooralsnog is vooral heel veel onduidelijk en lijkt de schietpartij willekeurig te zijn ontstaan. Op straat vond de politie 8 lege kogelhulzen, wat er volgens de politie op duidt dat er waarschijnlijk acht keer is geschoten.

Toen de melding van de schietpartij in Zwolle de politie bereikte rukten deze massaal uit met kogelwerende vesten. In de wijk gebeuren volgens omwonenden nooit dergelijke incidenten en buurtbewoners die de knallen hoorden waren in de veronderstelling dat het om vuurwerk ging. Maar dat bleek dus niet het geval. In één van de auto’s van de omwonenden werd een kogel aangetroffen.

In de afgelopen maanden vonden meerdere schietpartijen -in het normaal rustige- Zwolle plaats. Eind september was er sprake van een liquidatiepoging in de wijk Stadshagen en een maand later werd er geschoten in Holtenbroek.