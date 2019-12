Zielige Rob Jetten (D66) neemt boeren de maat “Gedraag je! Bizarre toestanden. Boeren ontwrichten het hele land.”

Niet iedereen wordt vrolijk van het grote boerenprotest. Één van de jeremiërende personen is D66-leider Rob Jetten. Op Twitter neemt de D66’er de actievoerende boeren de maat en eist dat “ze zich gedragen” tijdens de protesten. Jetten ziet het protest, dat voortkomt uit het hallucinante stikstofbeleid, als een “bizarre toestand”, maar vergeet echter dat bizarre wetgeving vaker leidt tot een bizarre reacties. Dus bij deze Jetten, opletten!

Boeren ontwrichten het hele land. Eisen zendtijd. Hangen galgen op. Bizarre toestanden. Gedraag je! Demonstreren, prima. Maar iedereen moet bijdragen aan het terugdringen van de stikstofuitstoot, beschermen van de natuur en op gang brengen van woningbouw.#boerenprotest https://t.co/4oqV9EpDkw — Rob Jetten (@RobJetten) December 18, 2019

Los van de inhoud van het boerenprotest is het zeker niet zo dat de boeren nu ‘verantwoordelijk zijn voor bizarre toestanden’. Want als er één organisatie is aan te wijzen die Nederland momenteel ontwricht met bizarre toestanden, dan is het natuurlijk wel de partij van Rob Jetten.

Zijn club stond in de afgelopen jaren namelijk garant voor een breed scala aan brakke wetgeving en bizarre politieke keuzes. De kiezer ziet dat ook en in de peilingen van Maurice de Hond is D66 als een baksteen gevallen. Ook werd de partij terecht hard afgestraft tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 2019.

Ook in de stikstofcrisis heeft de partij van Jetten een handje gehad. Zo is de partij mede-verantwoordelijk voor de crisis door haar steun te verlenen aan de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Nieuwe Wet Natuurbescherming. Deze juridische blunders werden door competente bestuurders -zoals die van de SGP- al voorzien, maar bij D66 liepen de volksvertegenwoordigers er met ogen open in.

Nu de boeren het protest intensiveren en de samenleving verneemt waar het allemaal mis ging -in Den Haag dus- probeert Jetten snel de aandacht af te leiden en enkele acties van boeren te framen alsof ze ‘het gehele protest’ vertegenwoordigen. Echter zou het beter zijn als Jetten eens ging opletten, immers komt dit protest niet uit de lucht vallen zoals de gehekelde stikstofdeposities dat doen.