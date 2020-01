Bizar! Iran ontkent dat er sprake was van een doofpot rondom neergeschoten vliegtuig

De Iraanse overheid spint de ene leugen na de andere, het is haast onmogelijk om het nog allemaal te volgen. Zojuist heeft de overheid via de media doodleuk verteld dat ze er helemaal geen sprake was van een doofpot in eerste instantie. We zijn benieuwd wie er nog in deze onzin trapt van de Iraanse overheid.

Voor enkele dagen hield de overheid stug vol dat het een technisch mankement was. Diverse beelden op het internet deden toch anders suggereren; uiteindelijk gaf Iran toe dat ze een enorme blunder hadden gemaakt.

Een woordvoerder van de overheid was vandaag opgetrommeld om de overheid vrij te pleiten – er succesvol was deze poging niet.

“Tijdens deze trieste dagen waren er vele punten van kritiek gericht op de betrokken functionarissen en de autoriteiten. Sommige functionarissen werden zelfs beschuldigd van liegen en een doofpot, maar – in alle eerlijkheid – dat was niet het geval”

Ondertussen zei premier Justin Trudeau van Canada, niet te rusten tot er antwoorden zijn.

Laten we hopen dat hij voet bij stuk houdt en de duimschroeven flink aandraait, want Iran moet en zal transparantie tonen rondom de vervolgstappen van het vliegtuigongeluk.

De Canadese premier Justin Trudeau wil gerechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp in Iran: 'We zullen niet rusten tot er antwoorden zijn’ https://t.co/soBC1oC1ee — de Volkskrant (@volkskrant) January 13, 2020

Ondertussen gaven enkele Iraanse generaals al aan dat dit een rampzalige fout is geweest en dat dit nooit de bedoeling was geweest.