Crypto’s: wat gaat het brengen in 2020?

De eerste maand van het nieuwe jaar is traditioneel weer de tijd van de voorspellingen voor het komende jaar. Heb jij geïnvesteerd in Bitcoin of andere altcoins? Dan ben je vast benieuwd welke ontwikkelingen op stapel staan, en welke verwachtingen er zijn voor 2020. In 2017 waren er de recordkoersen. In 2018 een recorddaling. Het afgelopen jaar leek een tussenjaar te zijn waarin de koersen herstelden maar echte opzienbarende groei uitbleef. Zal deze wel in 2020 komen?

Bitcoin halving

Hoewel er intussen honderden verschillende crypto’s zijn, is Bitcoin toch wel die met het grootste marktaandeel en populariteit. En juist bij deze crypto staat in 2020 een grote gebeurtenis gepland. In mei zal er namelijk een zogenaamde Bitcoin block halving plaatsvinden. Technisch verhaal, maar het komt erop neer dat de beloning voor miners (en daarmee het aanbod) van nieuwe Bitcoin halveert.

Kortom, de vraag blijft gelijk maar het aanbod wordt gehalveerd. Zo is er een voorspelbare en gecontroleerde inflatie, doordat er steeds minder Bitcoin op de markt komen. Bij twee eerdere halvings heeft dit geresulteerd in sterke koersstijgingen. Behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, zeker niet bij de volatiele crypto’s. Maar wil je komend jaar Bitcoins kopen? Doe dit dan voordat de halving zal plaatsvinden.

Bredere acceptatie

Blockchain, het systeem achter crypto, wordt al een paar jaar gezien als de toekomst. De afgelopen jaren is er echter van de praktische toepassingen nog niet veel bewerkstelligd. Hoewel je Bitcoin bij sommige bedrijven kon gebruiken als betaalmiddel voor bijvoorbeeld koffie of pizza, waren crypto’s nog geen algemeen betaalmiddel. Er werd voornamelijk in gehandeld, waarbij het als investering gezien wordt. Toch lijken crypto’s breder geaccepteerd te gaan worden.

Zo heeft de president van de Centrale Bank van Engeland al eens aangegeven dat het hoog tijd is voor een nieuw wereldtransactiesysteem. Ook de Amerikaanse Federal Reserve beseft dat een nieuwe schuldencrisis slechts een kwestie van tijd is. Door de aanhoudende stijging van de Amerikaanse schulden staat de waarde van de Dollar onder druk. Dit brengt het bestaansrecht van de Amerikaanse Dollar als wereldwijde reservemunt in geval van een crisis in gevaar. Bitcoin zou echter als digitale tegenhanger van de Dollar afvallen, doordat het een globaal open-source transactiesysteem betreft. De Centrale Banken willen invloed kunnen houden op de rentestanden, en zijn daarom op zoek naar een gecentraliseerde variant.

Of toch juist tegenwerkingen?

Bij de digitale munt die Facebook dit jaar wil gaan introduceren, gaat het wel om een gecentraliseerde valuta. Maar juist de acceptatie van deze munt blijkt een moeilijk punt. Zo zijn er in de EU kritische geluiden te horen, en zijn er in onder andere China en de VS en China bewegingen op gang gekomen om libra te verbieden.

We hebben helaas geen glazen bol om te zien wat crypto’s gaan brengen in 2020. Maar het wordt in ieder geval wel weer een spannend jaar!