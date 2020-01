D66 presenteert twee nieuwe financiële poppetjes die gaan bazen over uw geld!

Eurofiel Hans Vijlbrief en trambaas Alexandra van Huffelen worden binnenkort gepresenteerd als de nieuwe staatssecretarissen van Financiën. Haagse bronnen zouden dat hebben bevestigd tegenover de staatsmedia.

Het D66-duo Vijlbrief en Van Huffelen nemen de taken over van de gevallen staatssecretaris Menno Snel. Snel moest noodgedwongen aftreden vanwege een gênante affaire rond de kinderopvangtoeslag. Honderden ouders werden, mede onder toezicht van Snel, onterecht als fraudeur aangemerkt door de frauduleuze Belastingdienst. In sommige gevallen moesten de slachtoffers duizenden euro’s betalen aan de Nederlandse staat, zonder dat ze zelf iets fout hadden gedaan.

De benoeming van Vijlbrief is opvallend. Sinds 2017 is hij namelijk de ambtelijk voorzitter van de Eurogroep, een van de belangrijkere functies binnen de Europese Unie. Eigenlijk zou hij die functie nog minimaal een jaar blijven bekleden. Nu Vijlbrief zijn Europese topfunctie heeft opgegeven verliest Nederland een “invloedrijke ambtenaar aan de top van de Eurogroep”, aldus de NOS.

Vijlbrief is echter geen onbekende binnen het Nederlandse ministerie van Financiën. Jarenlang bekleedde hij de functie van ‘topambtenaar’ op het departement. Voor die tijd was hij onder andere onderdirecteur van het Centraal Planbureau.