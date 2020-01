De rechter heeft gesproken! Frauderende PvdA’er krijgt straf!

Het voormalig – hij werd direct op non-actief gezet na de beschuldigingen – gemeenteraadslid van Rotterdam, Kevin van Eikeren, heeft een taakstraf gekregen voor het frauderen. Tot verrassing van vele collega’s werd de man betrapt op het frauderen. 240 uur taakstraf is wat Van Eikeren nu opgelegd heeft gekregen.

Van Eikeren zei eerder dat hij zijn foutjes had recht gezet. Toch ziet de rechter dit anders, de PvdA in Rotterdam doet er goed aan een ander raadslid te installeren.

“Ik heb inderdaad in het verleden een stomme fout gemaakt. Ik heb het gedaan omdat ik financieel door de bodem zat. Al het geld is terugbetaald aan de verzekeringsmaatschappijen.”

Het zou gaan om een bedrag van in totaal rond de 10.000 euro. Dat zijn flink wat dure camera’s, laptops en jawel zelfs schoenen. Uiteindelijk heeft Van Eikeren alles bekend. Zo eerlijk was hij dan wel weer.

“Ik heb mij schuldig gemaakt aan verzekeringsfraude. Door persoonlijke en financiële problemen heb ik dingen gedaan die niet mogen. Daar heb ik enorm veel spijt van.”

De rechter zei overigens dat een celstraf terecht was geweest. Maar doordat Van Eikeren zeer veel negatieve publiciteit heeft gehad en zijn naam flink door het slijk is gehaald en nu ook zijn raadslidmaatschap kwijt is, vond de rechter een taakstraf en drie maanden voorwaardelijk al een straf genoeg.