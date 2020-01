Eindelijk ‘gratis geld’! WRR adviseert: ‘Geen basisinkomen maar een basisbaan’

Heeft iemand Rutger Bregman al van stal gehaald? De WRR – Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid – komt met een opmerkelijk advies aan de hand van een nieuw verschenen rapport. Het rapport ging over de kwaliteit van de banen. Mensen die langdurig werkloos zijn, of weinig kans maken op de arbeidsmarkt zijn niet vergeten. De WRR denkt aan een nieuw fenomeen: Basisbaan!

Nee, De WRR komt gelukkig nog niet met de idioterie aan waar Bregman al jaren voor pleit. Ze hebben hun eigen variant bedacht op het basisinkomen. Geen gratis geld, maar een ‘gratis’ baan. Oftewel een garantie op een baan. Deze banen – met een minimumloon – komen dan in plaats van een uitkering. Want werken is psychologisch gezien gewoon erg bevredigend voor een mens, ook sociaal is het enorm belangrijk.

“Als werk psychologisch en sociaal zo belangrijk is, kunnen we mensen niet ‘afschepen’ met een uitkering”, staat in het rapport. Geen basisinkomen, maar basisbanen dus. Kremer: “Je geeft mensen hiermee grip op werk, en daarmee zekerheid. Het is enorm goed voor hun eigenwaarde. In dat opzicht is het beter dan vrijwilligerswerk – het voelt nu eenmaal goed om een salaris te ontvangen.”

Toch wil de overheid voorlopig men nog dwingen om aan het werk te gaan, dit omdat de Raad meent dat dit niet zal werken.

“Bij mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan heeft dwang of verplichten geen zin. Een klein beetje dwang mag, maar deze groep moet vooral geholpen worden. Geef mensen die dat willen een basisbaan. Die biedt ze bescherming tegen de onzekerheid van de arbeidsmarkt”