Franse justitie: ‘Mesaanval in Villejuif blijkt inderdaad terroristische daad’

De mesaanval in Villejuif blijkt met zekerheid een terroristische daad. Tot die conclusie komt nu ook de Franse officier van justitie. Vrijdag werd in een park in de Parijse voorstad een steekpartij gemeld waarbij een man werd gedood en twee vrouwen gewond raakte.

Nathan C., de jongeman die als een wildeman begon in te steken op passanten, schreeuwde tijdens zijn daad ‘Allahu Akbar’. Een slachtoffer wist de steekpartij niet te overleven. Twee anderen raakten zwaargewond.

Nog voordat C. begon in te steken op zijn slachtoffers spaarde hij een eerder potentieel slachtoffer omdat deze aangaf moslim te zijn. Nadat deze persoon als bewijs een gebed uitsprak, besloot C. de gelovige ongemoeid te laten. Volgens de Franse openbaar aanklaagster vervolgde de messteker daarna zijn terroristische honger met ‘extreem geweld’ en ‘extreme vastberadenheid’.

C., die vlak na zijn daad door de politie werd uitgeschakeld, stond tot voor kort onder behandeling in een psychiatrische inrichting. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de zaak gezien de volharde feiten is opgepakt door de nationale dienst terrorismebestrijding. Volgens dat parket is voldoende bewezen dat radicalisering een belangrijke rol heeft gespeeld en dat er ook sprake is van een georganiseerde voorbereiding.