Geert Wilders uit zijn ongenoegen over asielbeleid Nederland: ‘Gooi het tuig het land uit’

PVV-voorman Geert Wilders zat zich weer groen en geel te ergeren aan ‘kartelnonsens’ die te horen bij WNL. Wilders is van mening dat het allemaal veel simpeler kan dan dat de overheid ons probeert uit te leggen. Ze komen maar met excuses en draaien om het onderwerp heen. Wilders heeft genoeg gezien, tijd voor een andere aanpak.

Ze kan het niet. Krachteloos, besluiteloos en moedeloos. Gooi het tuig het land uit of zet ze vast, sluit de grenzen, en ga voor #Nexit dan worden we weer soeverein en de baas over ons eigen immigratie- en asielbeleid!#wnlopzondag #PVV #Wilders #Nexit pic.twitter.com/hSmff1v4Am — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 12, 2020

Wilders moet niks hebben van de besluiteloosheid van onze overheid. Al decennia komen ze met de mooiste verhalen en doelstellingen omtrent migratie, terwijl in feite eigenlijk niks verandert en we de ene compromis na de andere sluiten. Wilders zijn oplossing? Weinig verrassend, een Nexit uiteraard!

Op Twitter was men ook zwaar ontevreden over de zondag aflevering van WNL, van verwijten tot crypto deugen tot ‘nep-rechts’, men vond het maar niks. Het stukje waarin Broekers pleitte voor het soberder maken van de opvanglocaties voor overlastgevende asielzoekers viel op de één of andere manier toch niet goed bij veel mensen. Ze vonden haar te zwak, en in de woorden van Wilders: besluiteloos.

Rick Nieman stelt overigens nog een scherpe vraag: we kennen allemaal de verhalen van overlastgevende asielzoekers, toch kunnen we er niks aan doen. Dat is toch absurd? En daar snijdt hij een gevoelig onderwerp aan, want de politie én onze bestuurders in Den Haag lijken allemaal geen antwoord te hebben op deze vraag.