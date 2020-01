Geert Wilders: ‘Iran is doodsbang… Ze weten dat de VS gehakt van ze maakt’

PVV-leider Geert Wilders is bepaald niet onder de indruk van de Gekke Mullahs in Iran. Volgens Wilders blijkt uit hun reactie op de dood van Terreur-Generaal Qassem Soleimani namelijk dat ze doodsbang zijn voor Amerika. En ja, daar hebben ze nog gelijk in ook. Als het tot een confrontatie komt, stelt Wilders, is het namelijk in no time einde oefening voor ze.

Geert Wilders is qua buitenlandse politiek bepaald geen havik. Ja, hij is een nationalist qua binnenlands beleid, maar hij wil eigenlijk niets te maken hebben met militaire avonturen. Dat bevestigde hij gisteren maar weer door voor een totale Nexit uit Irak te pleiten.

Dat gezegd hebbende heeft hij wel degelijk in de gaten hoe het allemaal werkt in het Midden-Oosten. En dus tweet hij nu dat Iran “doodsbang” is. “Ze hebben bewust Amerikaanse troepen gemist. De eerdere aanval vorig jaar op Saoedische olie-installaties met Iraanse kruisraketten en drones bewijst dat ze als [ze] willen met militaire precisie kunnen toeslaan. Maar ze weten dat de VS dan gehakt van ze maakt.”

Iran is doodsbang. Ze hebben bewust Amerikaanse troepen gemist. De eerdere aanval vorig jaar op Saoedische olie-installaties met Iraanse kruisraketten en drones bewijst dat ze als willen met militaire precisie kunnen toeslaan. Maar ze weten dat de VS dan gehakt van ze maakt. pic.twitter.com/juuAv5r2Z8 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 8, 2020

Dit klopt natuurlijk volledig. Iran wist helemaal niemand te raken met de aanvallen gisteren. Dat is erg vreemd, aangezien het Iraanse leger er weinig moeite mee zou moeten hebben om wél serieuze schade aan te richten. Er is dan ook maar één verklaring voor de faalactie: het was bewust. Iran wilde geen Amerikaanse soldaten raken. De reden laat zich ook raden: als ze wél Amerikanen hadden gedood had Trump op grote schaal gereageerd. Dat had weleens het einde van het regime van de Gekke Mullahs kunnen betekenen.

Sterker nog, Irak zegt dat Iran een paar uur voor de “aanval” liet weten wat er stond te gebeuren. Bagdad gaf die informatie meteen door aan Amerika (wat natuurlijk de bedoeling was van Teheran). Washington kon daardoor meteen in actie komen en ervoor zorgen dat Amerikaanse soldaten geen gevaar liepen.

Het was dus één grote theatershow in elkaar gezet omdat, zoals Wilders terecht stelt, Iran doodsbang is voor het Amerika van Donald Trump.

