Infectie-experts: Wereldwijde uitbraak levensgevaarlijk virus ligt op de loer!

Het gevaar van het coronavirus begint steeds duidelijker te worden. Als we geen passende maatregelen treffen, ligt een wereldwijde uitbraak zelfs op de loer. Onlangs sloeg het besmettelijke virus al over van China naar het Europese vasteland.

Steeds meer invloedrijke mensen beginnen de ernst van het besmettelijke virus in te zien. Zo oordeelde de Chinese president Xi Jinping onlangs al dat we te maken hebben met een ‘ernstige situatie‘. Meer (grootschalige) uitbraken van het virus zijn dan ook niet uitgesloten volgens Jinping.

Volgens onze minister van Volksgezondheid, Bruno Bruins, is het besmettelijke coronavirus slechts een opgewonden standje. ‘Een glas, een plas en alles bleef bij wat het was’. Volgens Bruins is er slechts een ‘kleine kans‘ dat het virus Europa zou bereiken. Niet veel later werden er meerdere besmettingen gedetecteerd in Frankrijk.

Een wereldwijde pandemie ligt dan ook op de loer, aldus vooraanstaande virologen die na een persbericht van Reuters worden geciteerd door De Telegraaf.

. Mensen die besmet raken met het virus zullen eerst griepachtige verschijnselen krijgen zoals hoofdpijn, spierpijn en een snotneus. Aangezien er in Nederland al langer een griepepidemie heerst, zullen mogelijke slachtoffers daardoor moeilijk te detecteren zijn. Uiteindelijk kan het coronavirus zorgen voor levensbedreigende situaties. Hoge koorts, gecompliceerde longinfecties, ademhalingsproblemen en zelfs bloedvergiftiging en het uitvallen van de nieren kunnen het gevolg zijn. In meerdere gevallen zelfs totdat de dood er op volgt.

Het is dan ook de vraag wanneer minister Bruno Bruins de ernst van de situatie gaat inzien en zal ingrijpen. Tot nu toe laat Bruins de feiten liever even over zich heen komen. Te hopen is dat het niet te laat is om in te grijpen als onze minister alle snel opeenstapelende gruwelfeiten rondom het virus heeft verwerkt.