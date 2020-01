Minister: ‘Kleine kans dat coronavirus naar Europa komt.’ Enkele uren later: ‘Drie besmettingen in Frankrijk’

Vanaf het moment dat bekend werd dat er een nieuw coronavirus was opgedoken in China riepen Nederlandse politici dat we ons geen zorgen hoefden te maken. Welnee! Het was een regionaal fenomeen! Ja, de wereld wordt steeds kleiner, maar dit virus wordt echt wel in de hand gehouden hoor. En naar Nederland komt het allemaal niet. Echt niet. Nooit niet.

Vrijdag stuurde minister Bruins van Volksgezondheid de Tweede Kamer een brief over het coronavirus. Volgens hem was de kans op corona-besmettingen in Europa hartstikke klein. Ja, het was allemaal niet best wat er in China gebeurde, maar hé, dat is een ver van ons bed show. Geen zorgen, niets aan het handje.

Enkele uren later werd bekend dat minstens drie mensen besmet zijn in Frankrijk. De Franse autoriteiten achten de kans daarnaast nog eens groot dat er meer besmettingen zijn. “We zullen er alles aan doen om deze epidemie te bedwingen,” aldus minister Buzyn in een persconferentie. De patiënten worden op geïsoleerde afdelingen behandeld, en er wordt onderzoek gedaan naar een ieder met wie de patiënten de afgelopen weken in contact zijn geweest. Maar: volgens de minister is het nu eenmaal zo dat we in een tijd leven waarin de grenzen niet zomaar gesloten kunnen worden. Nee, blijkbaar ook niet als er een dodelijke epidemie rondwaart.

Het moge duidelijk zijn: onze eigen politici, minister Bruins voorop, maken er nu al een puinhoop van. Als je eerst roept dat de kans klein is dat het virus naar Europa komt, waarna je enkele uren later je woorden alweer moet inslikken heb je jezelf totaal ongeloofwaardig gemaakt. Wat Bruins nu ook zegt, ik en miljoenen andere Nederlanders geloven er niets van.

En wat betreft dat verhaal dat de grenzen niet dicht kunnen: dat is je reinste onzin. Het Nederlandse reisadvies voor de regio Hubei, waar het virus vandaan komt, is “aangescherpt.” Mensen wordt aangeraden er alleen naartoe te reizen “indien noodzakelijk.” Wat een belachelijk advies is dat! Het advies én de regel moeten zijn: niemand die naar Hubei gaat komt Nederland nog in tot het virus bedwongen is. En dat moet niet alleen gelden voor Hubei, maar voor elke Chinese regio waar er patiënten aangetroffen zijn.

Door de EU is het moeilijker om dergelijke maatregelen te nemen wat betreft Frankrijk, maar ook hier geldt dat als er meer patiënten zijn daar en je het daar over een epidemie kunt hebben, de grenzen gewoon tijdelijk dicht kunnen. We hebben het dan over een noodsituatie: grenzen dicht, mensen die erdoor willen controleren op lichaamstemperatuur en wat dies meer zij.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Doe net als de 61 andere DDS-lezers die zich al hebben opgegeven en steun hem!

Dat is niet fijn en het gaat flink wat kosten, maar als Frankrijk écht een probleem heeft is dit noodzakelijk. Elk Nederlands leven dat gered kan worden door dergelijke maatregelen is er één.

Volg mij op Twitter.