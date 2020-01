Iraniërs de straat op om te protesteren tegen eigen regime na neerhalen Oekraïens vliegtuig

In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn hevige protesten uitgebroken tegen het Iraanse regime. Een week geleden stonden de Iraniërs nog met de Ayatollah mee te klappen om vergelding op de Amerikaanse aanval met een drone te eisen. Het, door het Iraanse leger, uit de lucht gesloten Oekraïense Boeing-vliegtuig lijkt nu een keerpunt te vormen onder een deel van de Iraanse bevolking.

Op de universiteit van Teheran is vanmiddag een massaal protest onder veelal Iraanse jongeren ontstaan. De betoging volgt op de erkenning door de Iraanse autoriteiten dat het Oekraïense passagiersvliegtuig dat woensdag bij de Iraanse hoofdstad neerstortte uit de lucht is geschoten door het regime, al dan niet per ongeluk.

Protests today outside Amirkabir University in #Iran, chanting against the supreme leader and #IRGC. The underlying grievances against the regime didn’t vanish with the U.S. strike on #Soleimani. pic.twitter.com/XvRcU2k7m6

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) 11 januari 2020