Netjes! Forum voor Democratie nu grootste partij van het land: heeft CDA en PvdA flink ingehaald

Forum voor Democratie heeft de ledenaantallen van het CDA én de PvdA voorbijgestreefd. Daarmee is de partij van Thierry Baudet nu qua ledenaantallen de grootste van het land. Op plek 2 de PvdA, plek 3 het CDA en plek 9 de VVD.

FvD ging natuurlijk al als een speer vooruit en behaalde vorige jaar ruim 30.000 leden. Per 1 januari 2020 staat de teller echter op 42.794. De PvdA stond op dat moment op 41.078 leden en het CDA zakte weg naar 39.187 leden.

Ergens moesten die laatste twee wel een keer van de troon worden gestoten, beide leveren immers al sinds de jaren ’80 in. Met name het CDA heeft hier last van, want naast hun ledenaantallen krimpen ook hun stemmers, waarbij sterfte een grote factor is. Dat zal in mindere mate voor de PvdA ook wel gelden, al zijn de leden daar ook een stuk minder loyaal naar hun partij.

Maar dat niet een GroenLinks, D66 of andere gevestigde partij aan kop zou gaan, is verrassend. Forum, als nieuweling, grijpt razendsnel om zich heen en verspreidt zich dus niet alleen snel, maar ook nog eens véél sneller dan alle concurrenten! En dat ook nog eens met alle negatieve berichtgeving die sinds de oprichting de ether in wordt geslingerd (waar FvD trouwens ook zelf een aandeel in heeft). Ondanks dat staan ze momenteel in peilingen tussen de 12-16 zetels op basis van alle meest recente peilingen.