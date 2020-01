Nieuw schandaal Belastingdienst: met gouden handdruk vertrokken personeel nu weer terug in dienst, mogen geld houden!

Het is wéér raak bij de Belastingdienst. Dit keer gaat het om de veel te dure vertrekregeling voor medewerkers. Dit leverde uiteindelijk 5487 vertrekkende werknemers op, die voor meer dan 650 miljoen euro werden uitgekocht. Vijf van die werknemers zijn inmiddels weer terug bij de fiscus, want de einddatum van de vertrekregeling is verstreken. Het geld mogen ze dus houden!

Dit is toch werkelijk ongelofelijk. Werknemers die een héle riante vertrekregeling kregen, kloppen nu doodleuk weer aan bij de Belastingdienst. Zouden ze voor een bepaalde datum weer in dienst treden, dan moesten zij de gehele vertrekpremie terugbetalen. Die termijn is dus nu verstreken en hop! Daar staan ze weer. Nul komma nul schaamte.

En het stomme is ook nog dat hier geen regels voor zijn. Een woordvoerder van de Belastingdienst probeert nog een beetje de imagoschade te beperken, door de indruk te willen wekken dat ze bij het solliciteren zoeken naar de beste kandidaat. En dat zou natuurlijk niet perse diegene met de langste werkervaring bij exact dezelfde organisatie hoeven zijn. Yeah, right.

Gezien het feit dat de Belastingdienst al jaren met een ernstig personeelstekort kampt, zou het zomaar kunnen zijn dat van de overige 5482 vertrokken werknemers (waarvan op 1 september pas de laatsten bij de Belastingdienst zullen vertrekken), er nog veel meer opnieuw bij de fiscus zullen gaan aankloppen. Als dat gebeurt zit de Belastingdienst voor altijd met de schande van het weggooien van méér dan een half miljard euro, en waarbij alle andere fiasco’s vanaf toen, hun oorzaken kunnen herleiden naar dát ene moment. En het is volstrekt legaal.