Niks sorry! Ophitsende SP-politicus die Baudet ‘nazi’ noemde zegt sorry, maar heeft geen spijt: “Ik zie gelijkenissen”

Zoals we hier al eerder vermeldden, werd lokale SP-fractievoorzitter van Midden-Groningen, Maarten Kluit, op de vingers getikt door de landelijke SP. Zijn trieste reactie op een Twitter-bericht, waar hij FvD-leider Thierry Baudet een ‘nazi’ noemde, is inmiddels verwijderd en hij moest sorry zeggen. Maar spijten doet het hem niet: “Ik zie gelijkenissen.”

We hebben hier te maken met eenzelfde situatie als van een pestend kind dat van z’n vader sorry moet zeggen tegen het gepeste kind, dat nog in de armen van z’n moeder ligt te huilen. Dat gepeste kind weet wat voor een ‘show’ zich aan het afspelen is en krijgt dat nog eens haarfijn door wanneer het pestende kind een slappe hand aanbiedt en wegkijkt terwijl het ‘sorry’ mompelt. De ouders weten dat er niks gaat veranderen, beide kinderen weten dat er geen woord van gemeend is en iedereen wil dat het zo snel mogelijk voorbij is.

Dat lijkt ook bij de SP aan de hand. En die zak hooi van een Maarten Kluit onderstreept dat nog eens even héél duidelijk. Toen de Tweet net online was, zei hij nog dit:

“Het is een extreme mening, maar ik heb hier drie keer over nagedacht en ik blijf hier achter staan.”

Toen de Tweet was verwijderd bood hij via Twitter z’n excuses aan. RTV Noord belde hem op en was wel benieuwd naar deze radicale positieverandering door iemand die ‘wel drie keer heeft nagedacht’. Dit is wat hij zei:

“Ik heb me onvoldoende beseft wat voor impact dit zou hebben op de partij. Ik ben sinds januari fractievoorzitter en daardoor straalt zo’n uitspraak meer dan vroeger ook af op mijn partij.”

Het boeit hem dus geen reet dat hij iemand het ‘nazi-labeltje’ opplakt. Hij probeert z’n eigen hachje te redden omdat hij nog niet helemaal doorhad hoeveel effect communicatie in het jaar 2020 heeft. Clown.

De ironie van z’n laatste reactie is hem ook volledig ontgaan:

“Ik zie zeer zeker gelijkenissen tussen Baudet en het fascisme en nazisme. Dan bedoel ik de enorme buitenlandhaat die Baudet tentoonspreidt, de aanvallen van de posities van rechters, media en iedereen die een andere mening heeft.”

Lekker bezig bij de SP! Dat dit soort types zonder zelfreflectie mooi een eind weg kunnen blèren en met een ‘sorry not sorry’ wegkomen. Dat schept vertrouwen!