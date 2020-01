Ondanks stikstofcrisis gelooft Remkes in Lelystad Airport: ‘Lelystad Airport is noodzakelijk’

De bouw lag stil, de boeren gingen de snelweg op maar gelukkig is er mogelijk wel ruimte voor een nieuw vliegveld. Als het aan Johan Remkes, commissievoorzitter en waarnemend burgemeester, is het een noodzaak dat Lelystad Airport er komt. De plannen liggen er al klaar voor, dat terwijl we nog steeds een stikstofcrisis hebben. Toch?

Actiegroepen worden helemaal hondsdol als men het woord ‘stikstof’ alleen al in de mond neemt, toch zegt Remkes doodleuk dat Lelystad Airport goed mogelijk is.

,,Iedereen rekent naar zichzelf toe na dit advies, van actiegroepen tot politieke partijen. Ze concluderen allemaal dat van openstelling van Lelystad Airport geen sprake meer kan zijn. Maar dat is wat onze commissie betreft helemaal niet aan de orde.”

Toch zal de opening van Lelystad Airport problemen met zich meebrengen, het zal de stikstofuitstoot verhogen en dat weet Remkes. Hij legt alleen het probleem neer bij Schiphol die maar met een oplossing zullen moeten komen.

,,Want de mer-procedure (een verplichte rapportage over de impact op het milieu van een plan of besluit, red.) voor Lelystad Airport hoeft niet over, maar moet wel gerepareerd worden en aangevuld worden met elementen die wij in beeld brengen.”

De vraag naar groei – en de groei van problemen – kan Schiphol niet aan. Er moet nagedacht worden over de optie van Lelystad aldus Remkes.

,,Mijn persoonlijke opvatting is dat Lelystad Airport nodig is. Ik ben zelf al langer betrokken bij het luchtvaartdossier en heb gezien dat de ruimte voor groei van Schiphol beperkt is. Ook qua geluidsoverlast. Dus is de openstelling van Lelystad Airport volgens mij noodzakelijk. En ik heb ook gezien dat daar al stevig geïnvesteerd is.”