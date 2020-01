Somalische terreurbeweging pleegt aanval op Amerikaans-Keniaanse legerbasis

Terwijl alle ogen zijn gericht op de militaire betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Iran en Irak, heeft de Somalische terreurgroep al-Shabaab een aanval uitgevoerd op een legerbasis in Kenia. Volgens het Keniaanse leger waren de in Manda Bay gehuisveste Amerikaanse en Keniaanse strijdkrachten het doelwit.

Bij de aanval op de luchtmachtbasis in het Keniaanse Manda Bay zijn zeker vier terroristen gedood, aldus een legerwoordvoerder. Er is melding gemaakt van meerdere ontploffingen. Vermoedelijk staken de jihadisten brandstoftanks in brand om op die manier explosies te forceren. Het leger zegt dat de branden inmiddels onder controle zijn.

Terreurbeweging al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist en zegt de militaire basis te hebben ingenomen. Volgens al-Shabaab hebben ze meerdere Amerikanen en Kenianen gedood bij de aanval. Zeven vliegtuigen en drie legervoertuigen zouden ook zijn vernietigd.

This morning at around 5:30 am an attempt was made to breach security at Manda Air Strip. The attempted breach was successfully repulsed. Four terrorists bodies have so far been found. The airstrip is safe.https://t.co/CXoAWBgXC4

