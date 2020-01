Uitbraak coronavirus gaat nu snel! Tweede grote stad wordt nu geïsoleerd

Naast Wuhan wordt nu ook Huanggang geïsoleerd van de buitenwereld. Men is helemaal in de ban van het coronavirus, dit betekent dat een tweede grote stad in China wordt afgescheiden van de rest van het land. De onrust neemt alleen maar toe, in Huanggang wonen maar liefst 7 miljoen mensen!

Huanggang ligt zo’n 40 kilometer van Wuhan vandaan, waar het nieuwe coronavirus ineens opdook. Wuhan, ook een miljoenenstad, is al hermetisch afgesloten van de rest van de wereld. Enkele vliegtuigen worden nu ook aan de grond gehouden en geïnspecteerd.

Tot nu zijn er 17 mensen aan het virus overleden, allemaal in de desbetreffende provincie waar ook Wuhan en Huanggang liggen. De autoriteiten proberen een grote uitbraak te voorkomen, want dan is de ramp niet meer te overzien.

Ondertussen zat er een Telegraaf-correspondent vast op het vliegveld in Wuhan, omdat de stad dus hermetisch is afgesloten. Vliegtuigen worden geïnspecteerd en mogelijk aan de grond gehouden.

Terwijl ik Wuhan uit probeer te komen, moeten mensen die al in een vliegtuig van Peking naar hier zaten weer uitstappen (@askimono). Ik geef mijzelf onderhand meer kans de loterij te winnen, dan vandaag uit Wuhan te komen #wuhanexit #wuhanlockdown — Cindy Huijgen (@czhuijgen) January 23, 2020

De autoriteiten laten na herhaalde checks pas een vliegtuig vertrekken. Alles om het risico te vermijden dat het virus door middel van een vlucht de halve wereld overgaat. Dit zou een enorme ramp betekenen.

Eerst nog een grondige controle om er zeker van te zijn dat niemand van reizigers uit Wuhan griep heeft. Even was er paniek, maar het apparaat dat hoge temperaturen aangaf bleek defect pic.twitter.com/DaMuan0mN8 — Cindy Huijgen (@czhuijgen) January 23, 2020

Gelukkig mocht haar vlucht doorgaan en is ze nu op weg naar een veilige plek. Voor de rest van de mensen in Wuhan blijven het onzekere tijden.