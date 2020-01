Wéér een steekterrorist in Frankrijk! Politie greep op tijd in

De Franse politie heeft een 30-jarige messenzwaaier in Metz gearresteerd. Volgens Franse media riep de man ‘Allahu Akbar’. Dit keer wist de Franse politie gelukkig op tijd in te grijpen.

Boulevard de Guyenne in Metz leek even de achtergrond te worden voor al de tweede terroristische aanslag in Frankrijk. Twee dagen geleden was het namelijk ook al raak. Toen betrof het ook een terrorist die uit het niets spontaan in het wilde weg begon te steken. Daarbij raakten diverse mensen (waaronder twee agenten) gewond en is er uiteindelijk zelfs iemand overleden.

Het verschil met dít incident is dat deze man géén slachtoffers heeft kunnen maken en wél gearresteerd kon worden. Die messensteker van eergisteren hebben ze namelijk overhoop moeten schieten omdat hij een bomvest zou dragen. Of deze terrorist een bekende is van de vorige, is niet bekend. Wel zou het een bekende zijn bij verschillende instanties en zou hij ‘radicale ideeën’ hebben.

Hopelijk komen de Fransen iets meer te weten zodra ze deze mafkees ondervragen. Ik kan er met m’n verstand ook niet bij dat we kennelijk overal op dit continent van dit soort debielen hebben rondlopen, die ineens besluiten met een mes de straat op te gaan en willekeurig mensen neer te gaan steken. Het gaat ook bijna altijd gepaard met een ‘Allahu Akbar’ en ze willen ook het liefst zelf doodgaan tijdens hun daad. Zijn ze nou zo achterlijk dat ze zelf niet op het idee komen om terreurdaden te verzinnen waarbij ze niet ook direct zelf de pijp uit gaan? Die messenstekers zijn verschrikkelijk hoor, helemaal als ze slachtoffers veroorzaken. Maar ze zijn ook bloed irritant, puur omdat ze zo ééndimensionaal zijn: geen crimineel meesterbrein of ideologisch gedreven oorlogsmisdadiger, maar ‘gewoon’ een standaard loser die uit het niets om zich heen steekt en afgeschoten wordt. Om flauw van te worden…