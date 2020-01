Wopke Hoekstra organiseert ‘reorganisatie om belastingbetaler te ontzien’ van oneerlijke belastingtirannie

Het duurde even, het heeft heel wat belastingbetalers stress en slapeloze nachten gekost, maar de Belastingdienst is er nu dan toch uit: een reorganisatie is onvermijdelijk. Door de aanhoudende en structurele problemen bij de Belastingdienst zullen de onderdelen ‘Toeslagen’ en ‘Douane’ worden afgesplitst. Zij zullen zelfstandig verder gaan binnen het ministerie van Financiën, waar de fiscus ook onder valt.

Verantwoordelijk bewindsman Wopke Hoekstra (CDA) hoopt met zijn ingreep sneller verbeteringen te kunnen doorvoeren en daarmee het vertrouwen van de belastingbetaler terug te winnen. De Belastingdienst staat al langer onder druk na een serie van grootschalige fouten binnen de gewraakte overheidsdienst.

In NL moeten we kunnen rekenen op een betrouwbare overheid. Helaas is ondanks grote inspanningen van de @Belastingdienst dit de afgelopen periode niet altijd goed gegaan. Dat gaan we veranderen met een aantal maatregelen: https://t.co/NOZ2V0O8LO pic.twitter.com/uSJ0cU8kiW — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) 11 januari 2020

Hoekstra wijst op de misstanden rond de kinderopvang, maar doelt ook op talloze andere blunders, waardoor sommige burgers gedupeerd, in de schulden en zelfs depressief raakten.

Zowel de dienst ‘Belastingen’ alsmede ‘Toeslagen’ en ‘Douane’ krijgen voortaan ieder een eigen topman, als het aan Hoekstra ligt. Vrijdag werd al bekend dat de huidige directeur-generaal van de fiscus, Jaap Uijlenbroek vertrekt. Uijlenbroek was sinds 2017 verantwoordelijk voor de Belastingdienst, maar moest onlangs concluderen dat hij er een zooitje van had gemaakt.

De toeslagenaffaire kostte vorige maand ook al staatssecretaris Menno Snel van Financiën de kop, nadat zijn situatie al langer onhoudbaar was gebleken.