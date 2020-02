4 op de 5 rechters is D66-rechter en 95 procent D66’ers willen dat zo houden!

Slechts 5 procent van de D66-kiezers vindt dat er meer moeite gedaan moet worden om rechters meer een afspiegeling te laten hebben van de electorale verhoudingen. Dat is ook niet zo gek, met een factor van 4 op 5 is D66 namelijk flink oververtegenwoordigd binnen het ambacht van rechters.

Uit een recente peiling van Maurice de Hond blijkt dat 95 procent van de achterban van D66 het prima vindt dat 4 op de 5 rechters in Nederland D66-sympathieën heeft. Slechts 5% van de Democraten is een voorstander van meer democratie binnen de rechterlijke macht en hoopt dat de verhoudingen van rechters beter verdeeld zullen worden over het electoraat.

Er zijn bijvoorbeeld maar heel weinig PVV’ers onder de rechters, dit terwijl maar liefst 83% van de PVV-kiezers vindt dat er meer moeite gedaan moet worden om een eerlijkere afspiegeling van rechters te bewerkstelligen. Na de PVV volgt de achterban van Forum voor Democratie. 71 procent van hen hoopt op meer rechters met andere kleuren dan alleen het groen van D66.