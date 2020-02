Column Ozair Hamid: D66 wereldvreemd na immigratievoorstel

D66 stelde afgelopen week een versoepeling van de procedure om Afrikaanse arbeiders te laten werken in Nederland voor. Niet alleen is dit plan culturele zelfdestructie, maar ook roept het vragen op over de gelijke behandeling van immigranten.

Als er één partij is waar Nederland genoeg van heeft is wel Democraten ’66. De partij is volstrekt losgetrokken uit de concrete realiteit, want na jaren van culturele botsingen en binnenlandse spanningen door de komst van tienduizenden mensen uit andere landen en culturen denkt ‘D66 dat dit plan wél in goede banen zal verlopen. Na vier jaar zal de migrant, die inmiddels geworteld is in de samenleving (in de eigen bubbel), moeten vertrekken naar het land van herkomst. Erg betamelijk is het deporteren van arbeidsmigranten die inmiddels dan een leven hier, in Nederland, hebben opgebouwd natuurlijk niet – hoe de volksvertegenwoordigers van D66 hier niet aan hebben gedacht toont al genoeg aan.

De argumentatie die D66 aanvoert is dat het (1) ‘personeelstekorten oplost’ en (2) dat het ‘gevaarlijke reizen met bootjes voorkomt’.

Dat arbeidsmigratie, vooral immigratie van hoger opgeleiden, personeelstekorten oplost en goed is voor de economie, wordt breed gedeeld door gerenommeerde economen. Comparatief voordeel, een hogere arbeidsproductiviteit en lagere prijzen rechtvaardigen de komst van hoogopgeleide, Engelssprekende migranten. Kennismigranten kunnen echter al relatief makkelijk toegang verkrijgen tot Europese lidstaten, zoals Nederland. De toekomstige werkgever kan een verzoek indienen bij de IND om de desbetreffende kennismigrant toegang te verlenen tot ons land.

Eigenaardig is dat de zogenaamde liberalen een special treatment willen voor louter immigranten die uit Afrika komen. Er zijn immers voldoende kennismigranten afkomstig uit Aziatische landen, waar men over het algemeen behendiger is op het gebied van ICT, de sector waar er sprake is van enorme tekorten. D66 acht daarentegen het beperken van overtochten vanuit Afrika naar Europa op bootjes van vitaal belang. Dat zegt men tenminste, maar toen Thierry Baudet een vlootblokkade voorstelde in Europees verband(!) was D66 niet gecharmeerd.

De werkelijke reden is misschien dat zij op deze manier het ethische standpunt innemen, gezien Afrikanen allemaal zo zielig zijn en empathie tonen je ‘beter’ maakt. Moeten we Afrika echter niet zelf laten ontwikkelen in plaats van interventionistisch beleid op economisch vlak voeren, opdat zij dan zelf niet-kunstmatige progressie realiseren?

