‘Concurrentie’ voor NOS en RTL: FVD komt met eigen journaal

Nederland is een nieuw journaal rijker. Onlangs presenteerde Forum voor Democratie haar eigen nieuwsbulletin, het FVD Journaal. Thierry Baudet is door de ‘FVD-omroep commissie’ aangesteld als de kersverse nieuwslezer van het programma.

Thierry Baudet luidt de historische eerste uitzending in met de volgende woorden:”We beginnen met een nieuw experiment. Wekelijks gaan we u op de hoogte houden van alles wat we hebben gedaan. Wat leuk dat u nu niet naar het NOS Journaal kijkt maar naar het FVD Journaal.”

In de eerste uitzending komen actuele onderwerpen aan bod zoals de Brexit, het coronavirus, de Postcodeloterij -die volgens nieuwslezer Baudet activistische organisaties ondersteund-, het anti-autobeleid in Amsterdam en uiteraard Forum voor Democratie als grootste ledenpartij van Nederland.



Bekijk hierboven de eerste uitzending van het FVD Journaal

Aan het einde van de eerste uitzending roept Baudet de kijkbuiskinderen op om vooral met tips te komen om het FVD Journaal nog verder te verbeteren zodat het op den duur wellicht een geduchte concurrent kan worden van het NOS Journaal en het RTL Nieuws.

Tot nu toe (nog geen dag na de eerste uitzending) hebben meer dan 23.000 mensen naar het FVD Journaal gekeken. Over exact een week staat er een nieuwe nieuwsuitzending gepland.