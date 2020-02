Coronavirus loopt totaal uit de hand: 11.000 officiële besmettingen, 258 doden

Maar let wel, die cijfers moeten we met een enorme korrel zout nemen. Er is namelijk reden om te geloven dat China ze bewust drukt. In werkelijkheid zijn de cijfers hoogstwaarschijnlijk hoger. Veel hoger, misschien zelfs.

MSN Nieuws — ja, ja, ik lees die website normaal gesproken ook niet, maar op de één of andere manier kwam ik er vandaag toch terecht — bericht dat het dodental door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in China nu al is opgelopen naar 258. Alleen al in de provincie Hubei kwamen er de afgelopen 24 uur 45 nieuwe sterfgevallen bij. In totaal zijn er minimaal 11.000 mensen besmet.

Al met al zijn er momenteel besmette patiënten in meer dan twintig landen, waaronder de VS, Duitsland, het VK, Rusland en Zweden. Het goede nieuws is dat geen enkele patiënt buiten China tot nu toe om het leven is gekomen. Dat kan komen doordat het percentage patiënten dat eraan sterft zo’n 3%-5% is (en er buiten China nog niet zoveel gevallen zijn), maar ook doordat de zorg elders in de wereld gewoon beter is.

Ik bedoel maar: China is wel een fascistisch-communistisch land. Het is niet zo dat alles er top is, zeker niet in ‘de provincie.’

Deze cijfers zijn al zorgwekkend genoeg, maar wat het allemaal nog vervelender maakt is China’s reputatie als regime van, voor en door beroepsleugenaars. Zoals Epoch Times uitlegt is de kans levensgroot dat Beijing bewust liegt over het aantal besmettingen én het aantal doden. Zo wordt er onder meer bericht dat de autoriteiten bewust (!) minder testpakketten dan benodigd zijn naar ziekenhuizen sturen zodat er niet meer diagnoses gesteld kúnnen worden.

Als dit klopt — en er is werkelijk geen enkele reden om te geloven dat dit niet zo is, sterker nog, het is hoogstwaarschijnlijk correct — zijn er veel meer patiënten en veel meer doden, wat betekent dat het risico voor China én de rest van de wereld óók veel groter is dan Beijing wil toegeven. Geen wonder dat allemaal luchtvaartmaatschappijen vluchten naar China hebben opgeschort.

