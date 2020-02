Crisis bij partij van Merkel! Merkels gedrag veroorzaakt enorme leiderschapscrisis bij CDU

De AFD kan haar geluk niet op, half Duitsland viel schuimbekkend over elkaar heen toen bleek dat zowel het CDU als de AFD een liberale premierskandidaat hadden gesteund bij de lokale verkiezingen in Thüringen. Merkel sprak schande en verweet de partijvoorzitter van het CDU gebrek aan leiderschap. Merkel toont haar tanden, maar het zorgt alleen maar voor een interne crisis!

Annegret Kramp-Karrenbauer, ook wel AKK genoemd, had de opvolger moeten zijn van Merkel. Maar dit gaat dus mooi niet door, zojuist heeft ze bekend gemaakt dat ze haar functie gaat neerleggen. Ze is niet langer kandidaat voor het bondskanselierschap en ook haar huidige functie als partijvoorzitter zal ze neerleggen.

Hiermee lijkt een strijd tussen Merkel en AKK te zijn afgelopen. AKK werd binnen CDU-kringen gezien als de opvolgster van Merkel, maar na de premiers-stunt in Thüringen liggen de verhoudingen helemaal anders.

De machtsstrijd die nu woekert binnen de partij van Merkel is enorm ongunstig voor de positie van Duitsland als ‘gids van Europa’. In Duitsland zelf zal de AFD alleen maar profiteren, voor het buitenland zal dit betekenen dat Duitsland te wispelturig is. Wat betekent dat ze liever een ander gidsland hebben. Een positie waar Frankrijk maar al te graag naar graait.